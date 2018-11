7 novembre 2018- 15:10 Grisbì Senza Glutine, la novità esclusivamente per tutti

(Verona, 7 novembre 2018) - L’esclusiva essenza di Grisbì è oggi anche gluten free. Il piacere irrinunciabile della ricetta originale allieta ogni palato grazie alla linea Senza Glutine. Una novità disponibile nei formati da 150, sia con morbido ripieno al cioccolato che alla crema limone, e 33 grammi, quest’ultimo relativo solo al gusto cioccolato. Una proposta le cui qualità sono garantite dalla certificazione rilasciata da AIC, Associazione Italiana Celiachia.

Per realizzare la frolla croccante e il suo ripieno di crema vellutata sono stati impiegati ingredienti altamente selezionati. Il processo di produzione viene realizzato dal Gruppo Vicenzi che ha implementato, al proprio interno, un’area interamente concepita per i prodotti gluten free. Un metodo di lavorazione che conferisce l’inimitabile sapore di Grisbì, la cui distintiva intensità ritroviamo nella versione senza glutine, mantenendo inalterata l’esperienza di consumo. Un’esperienza irrinunciabile per qualunque vero gourmet.

I nuovi Grisbì Senza Glutine "on air" su radio nazionali e Sky

L’ascesa della linea Senza Glutine ha giovato di spot dedicati che sono andati in onda sui maggiori canali Sky e radio nazionali. Grisbì è al momento on air sulle radio R101, Radio 105, Radio Subasio e Radio Monte Carlo. Investimenti che hanno concorso alla popolarità dello straordinario piacere di Grisbì. Adesso anche in versione senza glutine, ma con lo stesso gusto degli originali.

Le delizie firmate Grisbì

La delicata armonia composta dalla frolla e dalle tonalità della crema (al limone o al cioccolato) è uno degli aspetti che rendono speciale la linea Senza Glutine. La proposta dei biscotti senza Glutine Grisbi va ad articolarsi in altre travolgenti tentazioni: Classici sono i Grisbì per eccellenza, disponibili ai gusti cioccolato, nocciola, crema limone, cocco e caffè, mentre Extreme Cookies Godivo ed Extreme Cookies fanno parte della categoria Cookies. Moments sono invece la versione prêt-à-porter dell’inconfondibile Grisbì al cioccolato.

Scegliere il gusto di Grisbì vi farà esclamare "Il Piacere è tutto mio".

APPROFONDIMENTI

Grisbì - https://www.grisbi.it/

Grisbì Senza Glutine - https://www.grisbi.it/gusti/senza-glutine/cioccolato/it