10 ottobre 2019- 17:09 Gruppo BPER, inaugurati a Modena i nuovi locali di Optima Sim

(Modena, 10 ottobre 2019) - La Società di Intermediazione Mobiliare ha mostrato questa mattina gli interventi di riqualificazione degli spazi che ospiteranno la nuova sede

Modena, 10 ottobre 2019 - Si è tenuta questa mattina, in via Emilia Est 421 a Modena, l’inaugurazione dei nuovi locali di Optima Sim, la Società di Intermediazione Mobiliare del Gruppo BPER che presta servizio di gestione di portafogli. L’importante intervento di riqualificazione, che testimonia la crescente attenzione del Gruppo per il settore del Wealth Management, ha interessato parte dell’ex fabbricato dell’Hotel Real Fini.

I nuovi spazi, dotati di ampie sale riunioni e salotti dedicati all’incontro con i clienti, sono stati ristrutturati con particolari accorgimenti tecnologici, finalizzati sia al contenimento dei consumi, sia alla creazione di ambienti di lavoro che riprendono le ultime linee guida del brand di BPER.

Nell’occasione l’Amministratore delegato di Optima Sim, Bruno Mantovani, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione dei nuovi locali di Optima Sim, in cui verranno trasferite tutte le attività della società. Si tratta di ambienti di lavoro moderni, che seguono le linee della brand identity di BPER. Negli ultimi anni Optima ha mostrato una crescita esponenziale e, sulla base delle attività previste dal Piano industriale 2019-21, continuerà a farlo anche in futuro”.

