24 maggio 2019- 16:23 Gruppo Generali, AXA, UnipolSai, Legance e DWF tra i premiati della serata

(Milano, 24 maggio 2019) - La serata dei Le Fonti Awards® è stata interamente dedicata all’evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni

Milano, 24 maggio 2019 - Grande successo per la serata dei LE FONTI AWARDS®, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione Europea. La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit moderato da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, dal titolo “Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo: quali prospettive per il futuro?”. Sono intervenuti: Davide Passero, CEO, Alleanza Assicurazioni; Massimiliano Caradonna, Head of Sales Region Central East Europe & Middle East and Senior Vice President, DEKRA Group; Tomaso Mansutti, Amministratore Delegato, Mansutti; Davide Celli, Country Lead Financial Services, Indra Minsait e Ermanno Canali, Presidente, Canali&C. A introdurre la cerimonia il discorso di Angela Maria Scullica, Editorialista TV di Le Fonti. La giornata è quindi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi, condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell’attore e presentatore Germano Lanzoni. Tra gli Studi Legali e Professionali hanno trionfato:

CATEGORIA TAXPrimo premiato della serata Legance, che si è aggiudicato il premio Team Legale dell'Anno Tax.

CATEGORIA IPSanta Maria Studio Legale e Rödl & Partner hanno rispettivamente ricevuto i trofei di Studio dell'Anno Marchi e Brevetti e Studio dell'Anno Privacy.

CATEGORIA DIRITTO ASSICURATIVORiconosciuti come Boutique di Eccellenza dell’Anno Insurance e Studio dell'Anno Insurance lo Studio Roma Legal Partners e DWF Italia. Gian Paolo Tagariello (Legance) ha invece ricevuto il premio Avvocato dell'Anno Insurance.

Per il comparto Insurance sono risultati vincitori: CATEGORIA CEO & TOP EXECUTIVE INSURANCEVittoria di Cristina Rustignoli (Generali Italia) che ha trionfato come General Counsel dell'Anno Insurance, mentre Giovanni Campus (MSA Multi Serass) è stato riconosciuto come General Manager dell'Anno Insurance Gestione Sinistri in Outsourcing. Trionfo di Ernesto De Martinis (Coface Italia) e Tomaso Mansutti (Mansutti) che hanno ritirato i premi CEO dell'Anno Assicurazione del Credito e CEO dell'Anno Brokeraggio Assicurativo. La categoria si è chiusa con la premiazione di Davide Passero (Alleanza Assicurazioni) e Patrick Cohen (AXA ITALIA) come CEO dell’Anno Digital Transformation Insurance Ramo Vita e CEO dell'Anno Insurance.

CATEGORIA COMPAGNIE ASSICURATIVEMeritata vittoria per Coface Italia e UniSalute, giudicate rispettivamente Eccellenza dell'Anno Assicurazione del Credito e App dell’Anno Insurance Salute. Vittoria anche per CF Assicurazioni, Previmedical e Europ Assistance che hanno ritirato i premi Progetto dell'Anno Insurance PAC, Eccellenza dell'Anno Insurance Soluzioni Servizi Salute e Progetto Innovativo dell'Anno Insurance Salute. Hanno conquistato il titolo Eccellenza dell'Anno Insurance Salute ed Eccellenza dell’Anno Connected Insurance RBM Assicurazione Salute e Generali Jeniot. Premio Eccellenza dell'Anno Insurance Innovazione Tecnologica per HDI ASSICURAZIONI, mentre Bene Assicurazioni, Generali Welion e DAS sono state rispettivamente valutate Eccellenza dell'Anno Insurance Innovazione, Eccellenza dell’Anno Welfare Integrato ed Eccellenza dell'Anno Insurance Tutela Legale. Hanno trionfato come Eccellenza dell'Anno Assicurazioni Online, Eccellenza dell'Anno Insurance Protectione Progetto Innovativo dell'Anno Insurance Ramo Vita Genertel, MetLife e BNP Paribas Cardif. AIG ha meritato il riconoscimento Eccellenza dell'Anno Insurance Formazione Professionale – Academy, mentre Generali Italia e Unicredit / Creditras Assicurazioni sono state riconosciute come Eccellenza dell'Anno Insurance Comunicazione ed Eccellenza dell’Anno Bancassurance. È stata invece UBI Banca ad aggiudicarsi il trofeo Team Welfare dell'Anno Bancassurance. Hanno chiuso la categoria UnipolSai Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni / Ima Italia Assistance valutate Eccellenza dell'Anno Insurance Migliore Rete Agenziale e Operazione M&A dell’Anno Insurance.

CATEGORIA BROKER ASSICURATIVIPremiati upGRAPE, Europa Brokers e Assiteca rispettivamente come Piattaforma Digital dell'Anno Insurance, Eccellenza dell'Anno Brokeraggio Assicurativo ed Eccellenza dell'Anno Brokeraggio Assicurativo Indipendente. Premio ad personam per Luigi Viganotti (Acb Brokers) a cui è stato dedicato il Premio alla Carriera Broker Assicurativo.

CATEGORIA PROVIDER ASSICURATIVITrionfo di DEKRA Group e Indra Minsait come Eccellenza dell'Anno Insurance Gestione Sinistri in Outsourcing ed Eccellenza dell'Anno Insurance Digital Transformation & Information Technology.

Nel comparto Imprese si sono distinti: CATEGORIA INNOVAZIONERiconoscimenti per Canali&C, Erbagil, Mine & Yours e Denodo che hanno ricevuto rispettivamente i premi Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Marketing & Comunicazione Retail Real Estate, Eccellenza dell'Anno Beauty & Leadership Fast Growing, Eccellenza dell'Anno Luxury & Leadership Fast Growing ed Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Data Virtualization. Premio ad personam per Matteo Storchi (Comer Industries) che ha conquistato il titolo di CEO dell'Anno Meccatronica.

Le Fonti TVLe Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

