21 novembre 2018- 12:53 Gsk prima in indice accesso cure per la sesta volta

(Roma, 21 novembre 2018) - Per la sesta volta consecutiva, GlaxoSmithKline (Gsk) è al vertice dell’Access to Medicine Index (Atmi). "Siamo lieti di aver ottenuto il primo posto e di aver migliorato il nostro punteggio nell'indice Access to Medicine. Accogliamo con favore questo risultato, che ci riconosce di aver dedicato la più significativa parte della nostra pipeline di ricerca e sviluppo a malattie prioritarie e di aver creato un'unità integrata di R&D di Global Health per stimolare la collaborazione", afferma Phil Thomson, presidente Global Affairs Gsk.

"Migliorare la salute delle persone nei paesi in via di sviluppo - aggiunge - è una responsabilità condivisa, per questo apprezziamo anche i risultati delle altre aziende evidenziati nell'indice. Abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sulla collaborazione sia all'interno del nostro settore che in modo intersettoriale, per questo auspichiamo di lavorare con (Atmi) in questa direzione. I prossimi progressi dovranno essere sanciti valutando l'effetto del lavoro congiunto di imprese e stakeholder, oltre che dai risultati delle singole aziende".