21 gennaio 2019- 10:09 Guido Carlo Alleva è Avvocato dell'Anno Bribery & Corruption Law

(Milano, 21 gennaio 2019) - Milano, 21 gennaio 2019 - Guido Carlo Alleva, Fondatore e Senior Partner dello Studio Legale Alleva & Associati, è ancora una volta fra i protagonisti vincitori dei Le Fonti Awards a Londra. Nel centro della City, al London Stock Exchange, ospiti e personaggi del business internazionale si sono avvicendati sul palco lo scorso 26 ottobre in occasione dell’8° edizione annuale degli awards, per dare vita ad un’esclusiva serata di altissimo standing.

"Per il prestigio degli incarichi rivestiti in processi di rilevanza internazionale e le assoluzioni ottenute. Degni di menzione, il caso per la presunta maxi tangente versata a pubblici ufficiali nigeriani per lo sfruttamento di un giacimento petrolifero, ed il caso dell’amianto negli stabilimenti di una nota società del settore informatico." Questa la motivazione ufficiale con la quale l’avvocato Alleva è stato insignito del premio Lawyer of the Year Bribery & Corruption Law Italy a seguito di un accurato iter di selezione portato avanti da parte del team editoriale Le Fonti, composto da un Comitato Scientifico e da oltre 120 giornalisti finanziari, legali ed economici provenienti da tutto il mondo.

I Le Fonti Awards premiano i leader di settori nei campi legale, bancario e finanziario, del business e dell’economia, della sostenibilità e delle assicurazioni. Hanno luogo ogni anno nei più influenti e strategici centri finanziari quali Londra, Singapore, Milano e New York, Dubai e Hong Kong.

La serata londinese, trasmessa in diretta su Le Fonti TV, si è aperta con un esclusivo CEO Summit dal titolo “Key risks and challenges for 2019”, che ha posto nella prima parte l’attenzione sull’evoluzione dei mercati, trattando in particolare il concetto di disruptive innovation, il fenomeno per cui aziende di dimensioni ridotte riescono a surclassare realtà molto più grandi e strutturate. Nella seconda parte invece, si sono esplorati invece temi che hanno dominato l’ultimo anno, con un focus sulla situazione geopolitica mondiale ed il conseguente impatto sulle aziende.

Alleva & Associati è riconosciuto come una realtà di riferimento nel settore del diritto penale societario, dei reati dei mercati finanziari, del diritto penale tributario, dei reati contro la pubblica amministrazione e corruzione internazionale, reati di bancarotta, reati ambientali, responsabilità penale colposa e responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/01. Cura l’assistenza e difesa per società italiane e straniere e persone fisiche in alcune delle più rilevanti vicende giudiziarie nazionali.