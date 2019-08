8 agosto 2019- 16:40 G&W Electric acquisisce Altea S.R.L., società con sede in Italia

- BOLINGBROOK, Illinois, 8 agosto 2019 /PRNewswire/ -- G&W Electric Co., fornitore globale di apparecchiature per alimentazione elettrica dal 1905, ha annunciato oggi di avere acquisito Altea S.R.L., un fabbricante di sensori di tensione e corrente con sede a Ferrara, Italia.

In più di un decennio di attività, Altea ha progettato, sviluppato e installato innovativi sensori di corrente e tensione per la gestione e la diagnosi in tempo reale della distribuzione dell'energia elettrica su linee aeree e interrate per reti a media e alta tensione.

"Negli ultimi otto anni, G&W Electric ha sviluppato una collaborazione strategica con gli esperti di Altea S.R.L.," ha dichiarato John Mueller, Presidente del CdA e proprietario di G&W Electric. "Mentre prosegue l'espansione della nostra presenza nei mercati al di fuori dell'America Settentrionale e il potenziamento del nostro portafoglio di soluzioni per le reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'aggiunta di Altea alla famiglia di G&W Electric assume un importante senso strategico. Insieme guardiamo in avanti allo sviluppo di soluzioni innovative per le reti del futuro".

La presenza di una domanda per tecnologia ancora più avanzata per le reti elettriche, tra cui sensori con maggiore precisione, fa sì che questa acquisizione offra diverse opportunità per integrare linee di prodotti per poter soddisfare le richieste per le reti future.

Altea ha iniziato le proprie attività nel 2009 con la progettazione e il collaudo del suo primo innovativo sensore capacitivo per applicazioni da interno, con isolamento d'aria. Dopo avere collocato con successo questo sensore in Italia, Altea ha sviluppato una nuova famiglia di sensori combinati, di tensione e corrente, per soddisfare le necessità dei clienti di sottostazioni da interno ed esterno con isolamento gas.

Informazioni su G&W Electric

Dal 1905, G&W Electric ha aiutato l'alimentazione elettrica nel mondo grazie a innovative soluzioni e prodotti per le reti per la distribuzione dell'elettricità. Con l'introduzione del primo dispositivo scollegabile per la terminazione dei cavi agli inizi del Novecento, G&W ha iniziato a consolidare la propria reputazione nel campo delle soluzioni ingegneristiche innovative in grado di soddisfare le necessità dei progettisti di sistemi. Grazie al costante impegno teso alla soddisfazione del cliente, G&W Electric gode di una reputazione mondiale basata su prodotti di qualità e sul servizio superiore.