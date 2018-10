10 ottobre 2018- 16:02 Hard Rock Cafe al TTG Travel Experience di Rimini

(Roma, 10 ottobre 2018) - Nel corso della manifestazione presentate le novità del 2018: una forte vocazione web con Booking Experience e TripAdvisor Premium e continua il successo di School of Hard Rock e l’impegno di Hard Rock Heals Foundation

Hard Rock Cafe, da sempre attento ai trend socio-culturali e turistici, ha orientato il suo marketing verso il turista, con l’obiettivo di fargli vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. Un impegno che si traduce nella volontà di Hard Rock Cafe di cogliere le opportunità dei “social” in cui l’attività e la condivisione si integrano con proposte eterogenee di eventi esperienziali, tanto cari al turista del nuovo millennio. Una vocazione confermata dalla presenza nelle piattaforme “Booking Experience” e “TripAdvisor” Premium, vero punto di riferimento per chi viaggia ed in linea con il target del marchio. Roma, Firenze e Venezia sono le sedi dei Cafe italiani che in sinergia con tutte le sedi europee portano il successo e l’esperienza nel mondo turistico incoming al TTG INCONTRI di Rimini, dal 10 al 12 ottobre.

Hard Rock Cafe si rivolge ai tour operator e ai buyer internazionali, event organizers, wedding planners e agenzie di viaggio, per coinvolgerli nell’offerta alla propria clientela di un’eterogenea gamma di servizi: dall’organizzazione di colazioni, brunch, pranzi o cene per gruppi, feste private, sfilate di moda, matrimoni, serate di gala, fino alla pianificazione e programmazione di cene ed eventi aziendali, convention, mice e incentives, meeting, lanci di prodotto, team building, conferenze stampa e anche programmi didattici per le scuole . Una location originale, in pieno spirito rock anche senza musica, per qualsiasi tipologia di evento.

80.000 Rewards members a livello nazionale, con cui Hard Rock Cafe comunica mensilmente tramite newsletter interna, 315.000 followers solo su Facebook per la comunicazione online, da sempre molto efficace e seguita da clienti e fan del brand, 4.000 bambini iscritti al programma Roxtars, 46.000 studenti, provenienti da tutta Italia, accolti con il progetto didattico School of Hard Rock dal 2010 a oggi: questi i numeri nel territorio nazionale che fanno di Hard Rock Cafe un punto di riferimento importante sia a livello educativo, sia di marketing e turismo.

L’attività di Hard Rock Cafe è cosmopolita: una mentalità aperta in grado di stupire e sorprendere qualsiasi target turistico in qualsiasi momento dell’anno. Un brand non solo propositivo ma anche e soprattutto proattivo, in grado di anticipare, agevolare e coinvolgere le più diverse esigenze del turista, innovando e allineando periodicamente le proposte food al trend del mercato, con un’offerta sempre più apprezzata e certificata dal raggiungimento di oltre 18 milioni di clienti l’anno in Italia. Le prossime aperture a Maldives, Manila, Malaga, Georgetown, Fortaleza, Casablanca e Chengdu confermano la volontà di portare un’esperienza unica ed indimenticabile in tutto il mondo. Il brand internazionale oltre ai Cafe presenta un’offerta che comprende anche 12 casino e 27 hotel-casino. I nuovi progetti di Hard Rock Hotel, riguardano Berlino, Budapest, Desaru Coast, Dublin, Londra, Los Cabos, Maldives, New York City, Ottawa, Sacramento Dalian e Haikou in Cina.

Cibo sano, buono e tracciabile. Gli ospiti possono gustare prodotti freschi e di alta qualità direttamente dal menù Hard Rock preparato con materie prime selezionate e prodotte in casa, tra cui una succulenta selezione di Burgers leggendari. Tutte le pietanze, da sempre, sono preparate al momento dagli chef Hard Rock, salse comprese, con la massima attenzione nella ricerca, la scelta e l’assaggio di centinaia di prodotti tra carni, formaggi, salumi, prodotti da forno, verdura e frutta, per offrire un’esperienza emozionale che coniughi food, buona musica ed entusiasmo.

School of Hard Rock è un progetto formativo che mira a favorire l'interesse dei ragazzi nei confronti della Storia della Musica, quale elemento caratterizzante dell'evoluzione storico-culturale della società. Gli argomenti trattati, le modalità, le metodologie divertenti, rendono gli incontri di School of Hard Rock un'esperienza completa, coinvolgente e appassionante per gli studenti di tutte le età. Sono ormai sette anni che School of Hard Rock porta sui “banchi” dei Cafe di Firenze, Roma e Venezia un progetto che, solo nell’anno scolastico appena trascorso, ha visto la partecipazione di 10.789 studenti nei tre Cafe italiani. Musica da sentire ma soprattutto da vedere: perfino il grande artista Andy Warhol definì Hard Rock Cafe 'Il più grande museo della storia della musica'. La collezione Hard Rock a oggi raccoglie oltre 80.000 cimeli originali presenti nelle varie sedi: da Elvis Presley ai Beatles, da David Bowie a Jimi Hendrix, da John Lennon a Elton John, per citarne alcuni. Sono proprio questi cimeli, d’inestimabile valore storico e artistico, ad aver ispirato il progetto didattico ‘School of Hard Rock’. Una narrazione che fa rivivere gli album più famosi, le vicende artistiche ma anche le debolezze umane dei musicisti che hanno fatto grande la Storia del Rock.

Scuola, musica e filantropia. Sin dalla sua apertura nel 1971, Hard Rock International si è sempre impegnata nei due pilastri che caratterizzano la filosofia del brand: la musica e la filantropia. Nei 3 Cafe si esibiscono artisti di caratura internazionali, ma anche le band locali per testimoniare il legame del brand con i Paesi di riferimento. La live music costituisce, da sempre, uno dei pilastri degli Hard Rock Cafe. La nascita di Hard Rock Heals Foundation ha segnato la decisione strategica del marchio di unire tutti gli sforzi filantropici sotto un’unica piattaforma di beneficenza a favore di uno scopo comune: rendere il mondo un posto migliore attraverso la musica. Il motto della fondazione “Love. Amplifed.” vuole alzare il volume su questi temi e recapitare il messaggio che la vita può essere migliorata con il potere della musica. Hard Rock Heals Foundation offrirà borse di studio nei centri musicali filantropici, sostegno a programmi di salute e benessere in tutto il mondo, grazie alla collaborazione con i propri partner come MyMusicRx, Musicians on Call, Stax Academy, Via Symphony, Bombay Teen Challenge e Nordoff Robbins e molti altri.

HARD ROCK CAFE FIRENZESituato nella storica Piazza della Repubblica, inaugurato nel 2011, è una delle location più glamour di Firenze, in pieno centro storico cittadino, nei portici antistanti la piazza: Hard Rock Cafe Firenze, inaugurato nel 2011, fonde l’anima e le caratteristiche architettoniche dell’ex storico Cinema Gambrinus con l’atmosfera Hard Rock. Della struttura originaria, il Cafe mantiene gli elementi più caratterizzanti come i marmi, le scalinate, varie statue e il bancone del bar. Occupa ben 600 mq per 216 posti a sedere, un’area esterna, una interna dedicata alla live music, al bar, al cinema e il Rock shop. Musica dal vivo con l’intento di dare spazio a band locali emergenti. Anche a Firenze è presente il 52” Rock Wall™. Tra le memorabilia, cimeli di John Lennon, Prince, Bob Dylan, Madonna, Sting, Elton John, Bruce Springsteen, Aerosmith, The Beatles, U2, The Who, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Sex Pistols e molti altri ancora.

HARD ROCK CAFE ROMASituato nella Via Veneto della dolce vita, Hard Rock Cafe Roma ha aperto nel 1998. Copre un’area di 350 mq per 230 posti a sedere, un magnifico gazebo a vetri su via Veneto, un bar e il Rock shop con gli articoli a edizione limitata di cui i collezionisti vanno a caccia. Tra le memorabilia presenti, il trench di John Lennon indossato a New York durante il “National Peace Coalition Rally”, il gilet di Elvis Presley utilizzato come costume di scena in diverse esibizioni negli anni 50’ a Las Vegas e l’abito patchwork in velluto indossato da Jimi Hendrix dopo essersi esibito al festival sull’isola di Wight nell’agosto del 1970. Nel locale è presente il 52” Rock Wall™ un touch screen gigante, che permette a fan e appassionati di esplorare le memorabilia della collezione Hard Rock International.

Da novembre 2016, Hard Rock Cafe Roma ha inaugurato, in Via della Conciliazione, il più grande Rock Shop d’Europa. Con i suoi 240 mq il negozio di merchandise offre un grande assortimento di abbigliamento, borse e accessori a pochi passi da San Pietro.

HARD ROCK CAFE VENEZIASituato nella suggestiva cornice di Bacino Orseolo, alle spalle di Piazza San Marco, Hard Rock Cafe Venezia si configura come il Cafe del rock più piccolo d’Europa. Un vero gioiello in uno splendido palazzo storico con ampie vetrate e vista sui canali della città. L’atmosfera internazionale si impreziosisce grazie al ricco stile veneziano rappresentato dal lampadario di vetro di Murano e dai pavimenti alla veneziana. 200 mq di spazio disposti armoniosamente su due piani, bar e rock shop al piano terra e al piano superiore il ristorante per un totale di 120 posti a sedere: una cornice ideale per eventi privati, party esclusivi, in perfetto stile Hard Rock tra memorabilia e pezzi unici firmati Beatles, John Lennon, Rolling Stones senza far mancare il 52” Rock Wall™ il touch screen in grado di far navigare in tutta la storia del rock.

Inoltre, da giugno, 2013 Hard Rock Cafe Venezia si è arricchito di una nuova location: un negozio di solo merchandise. Il nuovo Rock Shop, ai piedi del Ponte di Rialto, offre ai fan del brand, ai visitatori e ai veneziani, l’opportunità di comprare capi di abbigliamento Hard Rock, articoli ispirati al rock’n’roll e merchandising da collezione, in una location davvero esclusiva.

Hard Rock InternationalCon sedi in 74 paesi diversi, di cui 185 Cafe e 27 Hotels e 12 Casinò, Hard Rock International è uno dei brand più conosciuti al mondo. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton ed oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock è anche famoso per il noto merchandising, “fashion” e “music-related”, come location per eventi Hard Rock Live e il premiato sito web. Hard Rock International è proprietaria di tutti i marchi Hard Rock del mondo. L’azienda è proprietaria di Cafe ma opera anche in franchising nelle più importanti città del mondo come Londra, New York, San Francisco, Sydney e Dubai. HRI è proprietaria e gestisce anche Hotel e Casinò in tutto il mondo. Tra le strutture ci sono anche i due famosi Hotel e Casinò di Tampa e Hollywood in Florida, entrambe di proprietà e gestione della società madre “Seminole Tribe of Florida”, così come le altre splendide location come Atlantic City, Bali, Cancun, Daytona Beach, Ibiza, Orlando, Shenzhen, San Diego. Prossime aperture di Hard Rock Cafe sono previste a Maldives, Manila, Malaga, Georgetown, Fortaleza, Casablanca e Chengdu. Nuovi progetti di Hard Rock Hotel, casino o hotel-casino riguardano Berlino, Budapest, Desaru Coast, Dublin, Londra, Los Cabos, Maldives, New York City, Ottawa, Sacramento Dalian e Haikou in Cina. Nel 2018, Hard Rock International è stata riconosciuta come Top Employer for Women dalla rivista Forbes.

Per ulteriori informazioni su Hard Rock International www.hardrock.com.