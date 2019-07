5 luglio 2019- 14:19 Health For Life

() - Health For Life Srl, la neonata società del Gruppo Health Italia Spa, il 6 luglio 2019 presso la sede Health Italia in via di Santa Cornelia, 5 - 00060 Formello (RM) con inizio alle ore 17.00 presenterà il proprio progetto aziendale fondato sui presupposti della Sharing Economy.

Formello, 5 Luglio 2019 - Autoconsumo - Promozione - Rendita - Compartecipazione: questi i punti cardine dell’Azienda, una “Health Community” che offre ai propri utenti la possibilità di scoprire prodotti e, per chi lo desidera, anche di intraprendere un percorso professionale, acquisendo vantaggi dai propri acquisti e dagli acquisti dei propri amici.

Health For Life, da realtà dinamica e contemporanea quale è, vuole promuovere l’esplorazione di nuove soluzioni di benessere, grazie alla distribuzione di prodotti di qualità, promossi con il proprio brand commerciale Collagen For Life, e la possibilità di sostenere il progetto aziendale, grazie al quale si può accedere ad una carriera professionale da ‘Health Promoter’, con un ricco percorso di formazione e sicure gratificazioni.

Oltre alla rete di Promoter, già un migliaio in tutta Italia, il progetto vede anche il coinvolgimento diretto degli stessi consumatori che, verificata l’efficacia dei prodotti, possono sostenerne la diffusione proponendosi come “testimonial”.

Un coinvolgimento che passa anche attraverso una presenza digitale: è possibile infatti conoscere questa realtà e entrare a far parte della Health Community attraverso il sito web www.collagenforlife.it e la pagina Facebook collagenforlife.

L’evento di inaugurazione del 6 luglio sarà anche il momento opportuno per presentare la nuova linea di protezioni solari -“SHADOW” - e la nuova linea di prodotti al collagene in ambito cosmeceutico, che vanno ad integrare le 3 linee prodotti già in distribuzione denominate SUPREME - BALANCE - ELLA.

Health for Life srl

via di Santa Cornelia, 9

00060 Formello (RM)

Health for Life srl è un’azienda del gruppo Health Italia S.p.A.

Per info e contatti:

info@healthforlife.it

www.healthforlife.it