Health Point e mutua MBA migliorano l'offerta di welfare aziendale per i dipendenti Tech Data Italia

Health Point, in collaborazione con Mutua MBA, al fine di ampliare e completare l’offerta di Sanità Integrativa e di Welfare Aziendale già presenti dal 2013, ha realizzato per l’anno 2019 un servizio di Check-Up in 12 giornate per circa 100 dipendenti di Tech Data.

Health Point, specializzata nello sviluppo e nell’erogazione di servizi sanitari e in telemedicina, è partner tecnico dell’iniziativa, avendo sottoscritto una partnership con la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance - Mutua MBA - con la finalità di implementare l’offerta di Welfare Aziendale per i dipendenti di Tech Data.

L’accordo prevede dodici giornate dedicate alla salute in cui sarà possibile, all’interno di un locale dedicato presso la sede di Tech Data, effettuare il Check-Up e parametrare in un’unica seduta una serie completa di valori. Gli esami compresi nel Check-Up, che prende il nome di Salute e Benessere, sono rilevati con device medicali di ultima generazione e dalla comprovata efficacia e sono: pulsossimetria, misurazione della pressione, BMI peso e altezza, analisi C-Noga MTX, impedenziometria, densitometria ossea ed elettrocardiogramma a 12 tracce. Ogni Check-Up viene erogato in presenza di un infermiere professionale; inoltre è prevista la refertazione finale con valutazione clinica complessiva eseguita dal medico specialista valutatore.

I destinatari dell’iniziativa sono dipendenti Tech Data che, interessati all’iniziativa, hanno aderito e potranno usufruire del servizio attraverso un sistema di prenotazione online o attraverso un’App specifica messa a disposizione da Health Point.

Alla copertura sanitaria erogata da Mutua MBA per i dipendenti Tech Data, si aggiunge quindi un nuovo percorso di prevenzione comodamente fruito direttamente all’interno dei locali aziendali.

L’Amministratore Delegato di Health Point, Silvia Fiorini, ha commentato positivamente l’avvio dell’operazione: “In queste prime settimane abbiamo già avviato un test di due giornate dedicate alla salute che sono state accolte con grande successo dai dipendenti di Tech Data e tante nuove richieste sono arrivate per effettuare i Check-Up erogati dalla nostra Azienda.

Crediamo che avvicinare la prevenzione alle persone sia il nostro primo scopo e siamo soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo e della sinergia e delle collaborazioni con Mutua MBA”.

Il Presidente di Mutua Mba, Luciano Dragonetti ha accolto con favore la nuova collaborazione con Health Point: “Mutua MBA dal 2014 si occupa della salute dei lavoratori di Tech Data, per il 2019 abbiamo pensato ad un programma di prevenzione moderno per diffondere tra i lavoratori una maggior cultura di prevenzione e benessere. Grazie ad una semplice APP di prenotazione alle Giornate della Salute in azienda abbiamo dato vita ad un nuovo approccio operativo e mentale veloce, affidabile e direttamente in azienda. Siamo soddisfatti di questa nuova dimensione di accessibilità, per farlo nel migliore dei modi abbiamo scelto Health Point, società Leader nella Telemedicina.”

Health Point Spa è una Società controllata da Health Italia Spa, PMI innovativa quotata sul mercato AIM, che opera con successo nell’ambito della Sanità Integrativa ed una rete di professionisti impegnati a garantire, agli oltre 350.000 assistiti, il miglior accesso ad un’assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta dal Servizio Sanitario Nazionale.

L’HR Manager di Tech Data Italia, Vincenza Albanese ha sostenuto e collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e qui ha commentato: “Tech Data è un’azienda attenta al benessere dei propri collaboratori. Attiviamo iniziative di Wellness per migliorare la salute delle persone, per ispirare positivamente i comportamenti e sviluppare un clima aziendale positivo. Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto “salute e benessere” intrapreso con MBA ed Health Point e lavoreremo perché possa continuare ed espandersi.”

Tech Data connette il mondo con il potere della tecnologia. Il nostro portfolio end-to-end di prodotti, servizi e soluzioni, le competenze altamente specializzate e la conoscenza delle tecnologie di prossima generazione, permettono ai nostri partner di canale di portare sul mercato i prodotti e le soluzioni di cui il mondo ha bisogno per connettersi, crescere e avanzare. Tech Data si posiziona 88esima nella classifica Fortune 500 ed è stata nominata una delle Fortune 500 "World's Most Admired Companies" per il decimo anno consecutivo.

Health Point S.p.A. è una società del gruppo Health Italia S.p.A., società quotata in Borsa italiana – AIM Italia - una delle principali realtà indipendenti italiane negli ambiti della sanità integrativa, servizi sanitari, welfare aziendale ed assistenza; grazie al proprio sistema di soluzioni a 360° si rivolge al mercato con un approccio completo al benessere, integrando l’offerta di piani sanitari con servizi assistenziali, programmi di flexible benefit, oltre a prodotti e servizi accessori. Health Point S.p.A. offre percorsi di screening in modo innovativo, immediato e comodo per ogni utente, eroga direttamente prestazioni sanitarie presso strutture mediche di proprietà e nuovi servizi di prevenzione, con l’impiego delle tecnologie più avanzate. Una proposta completa di servizi sanitari con strumentazioni innovative e personale qualificato, erogati attraverso due canali: il point è uno shop dedicato alla prevenzione ed alla promozione della salute e del benessere, mentre nei centri medici specialistici è possibile effettuare visite ed esami con strumentazione all’avanguardia.

