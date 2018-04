17 aprile 2018- 18:00 Hortonworks Data Steward Studio consente alle grandi aziende di trovare, identificare, proteggere e connettere i dati sul cloud e su data lake nelle sedi aziendali

- Secondo Forrester [1], "L'aumento del volume dei dati crea nuove sfide per integrazione, sicurezza, cura, amministrazione, e governance. Gli utenti aziendali voglio dati affidabili in tempo reale per poter prendere decisioni aziendali accurate, mentre la gestione della tecnologia desidera semplificare l'amministrazione e ridurre i costi." E quando gli asset rappresentati dai dati dell'azienda sono conservati in più cluster, sia nei centri dati delle sedi aziendali che nel cloud, i repository possono contenere porzioni diverse dei dati, rendendone difficile la valutazione dell'affidabilità e un'analisi efficace. Si impiega troppo tempo per identificare, pulire e integrare i dati, piuttosto che per analizzarli in modo da aggiungere valore per gli utenti aziendali. Inoltre, l'arrivo del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) rende ancor più importante poter disporre di una vista completa della provenienza dei dati.

DSS aiuta risolvere queste sfide mettendo a disposizione di rappresentanti delle informazioni, scienziati dei dati, analisti aziendali e ingegneri dei dati solide capacità per poter trovare, aver cura, collaborare, proteggere e creare rapporti sui dati e sul loro contesto attraverso un'esperienza utente intuitiva. Ora i clienti possono avere una vista completa dei loro dati nei data lake che aggregano gli asset con dati critici, riducendo il tempo che serve a capire gli aspetti cruciali dei dati riducendo al tempo stesso il rischio. Con DSS, gli utenti aziendali, con analisti e scienziati dei dati hanno maggiore libertà per impegnare con fiducia tempo al fine di trovare preziose e dettagliate informazioni per le aziende stesse, anziché dedicarlo alla pulizia dei dati e alle preoccupazioni che derivanti dai dubbi sull'integrità dei dati. DSS offre ai clienti i seguenti benefici:

"Scoprire informazioni dettagliate provenienti da diversi tipi di dati da più data lake richiede uno sforzo notevole per definire la provenienza, migliorare la qualità ed eliminare le ridondanze tra gli asset di dati," ha dichiarato Scott Gnau, Responsabile tecnologia di Hortonworks. "Tenuto conto della velocità alla quale operano le aziende globali oggi, i nostri clienti aziendali hanno bisogno di modi più veloci e semplici per capire, connettere, proteggere e controllare i tipi di dati in modo coerente tra i data lake aziendali. DSS consentirà in modo specifico ai clienti di avere fiducia nei loro dati in meno tempo e quindi di creare più opportunità per gli scienziati dei dati per analizzare ed estrarre il valore reale dei loro dati."

DSS viene offerto come servizio e sfrutta le tecnologie open source, come ad esempio Apache Atlas e Apache Ranger, per condividere e incrementare il valore di un'architettura dati moderna in ambienti eterogenei. Per maggiori informazioni su DSS, visitare https://hortonworks.com/products/data-services/.

Aggiornamenti per Data Lifecycle ManagerPer potenziare ulteriormente la propria visione della gestione globale dei dati, Hortonworks sta rendendo disponibili degli aggiornamenti per Data Lifecycle Manager (DLM) che promette di offrire una replica del cloud ibrido. La nuova versione di DLM consente di incapsulare e copiare i dati senza interruzioni tra storage privati fisici e ambienti cloud pubblici in modo da avere una mobilità completa dei dati per poter avere carichi di lavoro corretti nell'ambiente giusto per il caso di utilizzo corretto.

È ora disponibile un'anteprima tecnica di DSS. La versione generale di DSS disponibile e la versione successiva di DLM sono in programma per il secondo trimestre 2018. Le date di rilascio sono soggette a modifica senza preavviso.

