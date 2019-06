5 giugno 2019- 11:09 HST PREMIUM 85MM, il nuovo alzante scorrevole di Oknoplast

(Milano, 5 giugno 2019) - Milano, 5 giugno 2019 - Archiviato il freddo e la pioggia, è tempo di preparare la propria abitazione alla bella stagione… L’estate ormai è alle porte e non bisogna farsi cogliere impreparati soprattutto all’interno delle quattro mura domestiche! E’ giunto il momento di godersi appieno il panorama, mantenere costante la temperatura all’interno della casa, valorizzare la luce e usufruire di tutti i suoi benefici. Chi se non Oknoplast può venire in soccorso e rendere tutto questo possibile? Ecco allora che il Gruppo propone HST PREMIUM DA 85MM, il nuovo alzante scorrevole dalle prestazioni straordinarie e capace di lasciare tutti piacevolmente colpiti. Questa nuovissima soluzione, infatti, convince sin dal primo sguardo e grazie alle sue qualità garantisce il miglior comfort abitativo possibile. Caratteristiche degne di nota sono l’elevata efficienza energetica (isolamento termico eccezionale Uw fino a 0.8 con un vetro Ug = 0.5) e la facilità di manovra di questo alzante scorrevole. HST 85 mm si apre e si chiude senza difficoltà anche nelle dimensioni massime (L. 6,50m x H. 2,80m) consentendo così un pratico accesso verso l’esterno privo di qualsiasi tipo di barriere architettoniche. Con questo nuovo sistema Oknoplast permette al consumatore di vivere la propria casa in totale sicurezza (può essere equipaggiata con la ferramenta di sicurezza nella classe RC2) e benessere grazie a un isolamento acustico che raggiunge un livello eccezionale (fino a 44db). Come accade per tutti i prodotti a marchio Oknoplast, anche HST 85mm è stata testata per verificare la sua capacità di resistenza in condizioni estreme. Il reparto tecnico ha sottoposto la finestra a numerosi test: in caso di pioggia battente, vento forte o altri comportamenti climatici estremi l’alzante scorrevole ha dato prova di “grande eroe”…. chiude ermeticamente senza alcun minimo problema! Inoltre, HST 85mm può essere realizzato con entrambe le ante scorrevoli, la soglia ribassata in modo da rendere più agevole il passaggio e, per quanto riguarda la permeabilità all’aria, può essere collocato in classe 3 o 4 a seconda che sia realizzato a 2 o 4 ante.

