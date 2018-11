2 novembre 2018- 15:07 Huawei Mobile Cloud offre agli utenti di telefoni cellulari un mese di cloud storage da 50 GB per 0,01 €

- Huawei offre ora il primo mese di iscrizione alMobile Cloud storage da 50 GB per soli 0,01 €. Huawei Mobile Cloud offre agli utenti di telefoni cellulari Huawei e Honor un servizio semplice e sicuro per la sincronizzazione e il backup dei dati, ora anche ad un prezzo straordinariamente conveniente.

Scattare foto con uno smartphone non è mai stato così facile, motivo per cui non sorprende che molte persone necessitino di maggiore spazio per i dati che si accumulano nei telefoni. Archiviare le istantanee preferite in un servizio cloud insieme ad altre informazioni importanti sta diventando la regola piuttosto che l'eccezione.

A tale riguardo, gli utenti di telefoni Huawei e Honor possono ora ottenere il primo mese di iscrizione al Mobile Cloud storage da 50 GB per soli 0,01 €. Dopo il primo mese di iscrizione, il prezzo del cloud storage sarà di 0,99 €. L'offerta è valida per iscrizioni da 50 GB ed è limitata a una sola offerta per utente Huawei ID.

Tutti i dati a portata di mano

Huawei Mobile Cloud consente agli utenti di telefoni Huawei e Honor di sincronizzare, eseguire il backup e ripristinare i dati in modo sicuro e semplice. Tutte le foto e i video ripresi con la fotocamera, le schermate e le registrazioni dello schermo possono essere automaticamente sottoposte a backup su Cloud. Gli utenti possono semplicemente accedervi dal proprio browser su cloud.huawei.com o dall'app Galleria sul proprio dispositivo.

I dati possono anche essere sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi Huawei e Honor, quindi è semplice e veloce accedere a Contatti, Calendario, Wi-Fi e Note utilizzando lo stesso Huawei ID. I dati possono anche essere gestiti tramite il portale Web Mobile Cloud. Tutti i dati vengono memorizzati esclusivamente all'interno dell'UE su server europei, in conformità alle leggi in materia di protezione dei dati e privacy dell'UE.

Huawei Mobile Cloud è disponibile per tutti i dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5.1 o versione successiva. Se i clienti non riescono a visualizzare l'offerta, possono attualizzare Mobile Cloud alla V 10.2.1.303 per potersi iscrivere. Oppure possono scaricare un aggiornamento tramite Impostazioni cloud o dall'app Galleria di Huawei.

Uteriori informazioni:https://huaweimobileservices.com/cloudoffer

Info su Huawei Consumer BG I prodotti e servizi di Huawei sono disponibili in oltre 170 Paesi e sono utilizzati da un terzo della popolazione mondiale. Sono stati creati quattordici centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, in Germania, in Svezia, in Russia, in India e in Cina. Huawei Consumer BG è uno dei tre gruppi aziendali di Huawei e sviluppa smartphone, PC e tablet, dispositivi indossabili e servizi cloud. La rete mondiale di Huawei è basata su quasi 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni ed è dedicata a fornire i più recenti progressi tecnologici ai consumatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Huawei Mobile Service, visitare i nostri siti Web: http://consumer.Huawei.com/en