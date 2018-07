16 luglio 2018- 12:43 Hublot e la Coppa Del Mondo Della FIFA: Hublot, tutte le partite e tutte le vittorie

- A un giorno dalla finale, laconsacrazione di Hublot!

Hublot non ha bisogno di aspettare il risultato della finale: alla sua terza partecipazione come Cronometrista Ufficiale alla Coppa del Mondo della FIFA, tutte le vittorie sono sue. Risultato: 1.000 ospiti hanno vissuto l'esperienza della"Coppa del Mondo" grazie alla Maison orologiera; una straordinaria visibilità di oltre 20 minuti di gioco ottenuta grazie al pannello del quarto uomo; l'entrata in gioco del più calcistico degli orologi, il Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia e della sua goal line technology al polso degli arbitri; e, infine, una presenza rafforzata nel territorio del paese ospitante grazie all'apertura di una nuova boutique a San Pietroburgo. Un pieno di vittorie per Hublot, celebrato con un Hublot Party. Una festa di chiusura che ha riunito gli invitati e gli amici "calcistici" del marchio, attorniati dalle matrioske, le mascotte ufficiali dell'evento. Come gran finale di questo mese del calcio, Hublot ha chiuso in musica con uno show di DJ Snake, fan del brand e del pallone: il DJ più ricercato è anche il nuovo ambasciatore Hublot. Hublot loves Football!

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718787/Didier_Deschamps.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718788/Hublot_4th_Referee_Board.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718789/Usain_Bolt__Ricardo_Guadalupe__DJ_Snake__Julian_Peretta.jpg )

«Un mese di calcio, intenso, emozionante, appassionato, che ha superato ogni pronostico per la finale, Hublot ha già vinto la sua Coppa del mondo. Gli oltre 20 minuti di visibilità in televisione equivalgono a diversi milioni di investimenti pubblicitari; 1.000 invitati hanno partecipato al nostro programma Hublot Loves Football vibrando al ritmo delle 64 partite; il Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, lo smartwatch pensato per il calcio, ha registrato i 169 gol segnati fino alla finale e suggellerà nella sua memoria digitale il punteggio e il vincitore di questa ventunesima Coppa del Mondo; una terza boutique per consolidare la nostra presenza in Russia. La più bella ricompensa per i nostri team dopo tutti questi mesi di intenso lavoro è il piacere di aver vibrato tutti insieme per lo sport più popolare al mondo e la riconoscenza e la gioia di leggere nello sguardo di tutti i nostri ospiti e amici "calcistici" del marchio. Tutti insieme, amiamo il calcio e lo rendiamo fantastico!

Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

Sintesi dei momenti salienti di questa ventunesima Coppa del Mondo in modalità Hublot.

La passione va condivisa! Invitando i suoi clienti e i friends of the brand ad unirsi a lei sugli spalti, Hublot ha permesso a 1.000 ospiti di vibrare al ritmo del pallone per un mese. Un'esperienza fantastica, di quelle che pongono le basi per legami duraturi.

Risultati: la Maison orologiera ha ottenuto ancora una volta visibilità massima in 12 stadi e 64 partite, per un totale di più di 20 minuti di tempo di gioco.

Visibilità

Il polso dell'arbitro ha vibrato 169 volte grazie al Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia collegato al dispositivo elettronico della "Goal Line Technology". L'orologio per i fan del pallone ha segnato il ritmo, in tempo reale, di tutta la Coppa del Mondo: annuncio delle partite 15 minuti prima del calcio di avvio, cartellini gialli e rossi, sostituzioni dei giocatori e ovviamente i goal. Tutto questo perfettamente integrato dalle statistiche delle partite, dei punteggi, del numero di cartellini, dei nomi dei marcatori, delle sostituzioni dei giocatori e dei tempi di gioco.

Presenza

Dopo la Metropol e la Tsum Boutique, a pochi passi dal Museo dell'Ermitage, è nel più antico grande magazzino di San Pietroburgo che Hublot ha inaugurato il 15 giugno la sua terza boutique sul mercato russo. 26 m2 dedicati all'Art of Fusion e al calcio.

Celebrazione e annuncio

In piena atmosfera da cerimonia di chiusura, il 14 luglio Hublot ha riunito i suoi ospiti e i suoi friends of the brand in una festa dedicata alla Coppa del Mondo. Protagonisti di questa ventunesima Coppa del Mondo, le leggende del calcio hanno entusiasmato la serata. Stanislas Cherchesov, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Bjorn Kuipers, Maradona, Roberto Martínez Montoliu, José Mourinho, Pelé, Hervé Renard, Jorge Sampaoli, Xherdan Shaqiri, Alexeï Guennadievitch Smertin, Gareth Southgate, David Trezeguet. Hublot ha naturalmente concluso la serata con l'altra sua passione, la musica. Dopo la performance di Paul Oakenfold, è stato il tocco electro di William Grigahcine, alias DJ Snake a imporre il proprio beat. Hublot addict, tifoso di calcio, il DJ più ricercato che colleziona festival, classifiche e performance diventa il nuovo ambasciatore Hublot. Nominato ai Grammy per la sua collaborazione con Lady Gaga nel 2011, ha anche remixato i titoli di Kanye West, AlunaGeorge e Major Lazer prima di comporre tre canzoni dell'album Artpop di Lady Gaga e realizzare un featuring con Justin Bieber. Hublot conferma la sua passione per le arti.

Hublot si congratula con Didier Deschamps e con la Francia per la vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2018.