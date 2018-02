I droni di DJI decollano con Worldpay

14 febbraio 2018- 16:44

- DLJ, azienda leader nella produzione di droni, ha scelto Worldpay per la gestione dei pagamenti online

Worldpay Inc., tra i leader mondiali nel settore dei pagamenti, ha avviato una collaborazione con DJI, il maggiore produttore mondiale di droni, per contribuire all'espansione della sua piattaforma e-commerce e al raggiungimento di un numero maggiore di clienti a livello globale.

Si prevede che il valore del mercato mondiale dei droni supererà gli 11,2 miliardi di dollari entro il 20201 e infatti il loro utilizzo aumenta rapidamente. Considerato il crescente interesse dimostrato dai clienti di tutta Europa e di paesi come l'Australia e il Giappone, DJI ha selezionato Worldpay come partner per l'e-commerce. Le competenze di Worldpay nel campo dei pagamenti con carta tramite circuiti locali e la sua comprovata esperienza nell'aumento delle vendite online permetteranno a DJI di raggiungere clienti in tutto il mondo, rendendo i suoi prodotti più accessibili a registi, viaggiatori, fotografi e a chiunque utilizzi i droni in un contesto professionale.

Secondo Christina Zhang, tesoriera di DJI, "negli ultimi anni si è assistito a una crescita vertiginosa del mercato globale dei droni: i consumatori cercano modi sempre più creativi per utilizzare questa tecnologia e vedere la propria vita quotidiana attraverso nuove prospettive. È un momento molto importante per il settore. Man mano che la nostra tecnologia diventa più facile da utilizzare e si amplia la gamma di applicazioni disponibili, puntiamo a rendere i nostri droni più accessibili alle persone di tutto il mondo, che li usino per lavoro o per divertimento. Nel prossimo futuro speriamo di raggiungere nuovi clienti in Europa e nell'Asia Pacifica e di offrire un'esperienza più sicura e fluida ai nostri clienti online, grazie al sostegno delle soluzioni di pagamento offerte da Worldpay."

Oltre ai servizi di elaborazione dei pagamenti e alla copertura già esistenti, Worldpay offre una gamma di metodi di pagamento alternativi, come iDEAL nei Paesi Bassi e SOFORT in Germania, che permettono alle aziende di accettare più pagamenti attraverso le modalità preferite dai consumatori locali.

Un altro beneficio di cui il produttore di droni ha usufruito è l'esperienza maturata da Worldpay nella lotta contro le frodi. Dato l'elevato prezzo medio dei suoi prodotti, DJI segue criteri molto elevati di selezione degli strumenti di individuazione e protezione dalle frodi. A tal proposito, DJI utilizza RiskGuardian, lo strumento di Worldpay che offre ai clienti maggiore protezione dalle frodi e la migliore esperienza di shopping online possibile. Da quando DJI ha iniziato a utilizzare la soluzione antifrode di Worldpay, ha registrato un calo nel rapporto tra frodi e vendite e, al contempo, l'aumento degli indici complessivi di accettazione dei pagamenti.

Secondo Shane Happach, vicepresidente esecutivo e responsabile dell'e-commerce aziendale globale di Worldpay, "la lotta contro le frodi online è una questione prioritaria per i produttori di elettronica, in particolar modo quando si tratta di tecnologie all'avanguardia come i droni. La sfida che si presenta alle aziende in espansione consiste nel trovare un equilibrio tra gli alti volumi di vendite e la capacità di garantire un servizio sicuro e affidabile per gli acquirenti. Worldpay ha permesso a migliaia di aziende di tutto il mondo di raggiungere questo equilibrio e i progressi finora ottenuti da DJI dimostrano l'importanza vitale di un approccio strategico contro le frodi per garantire la crescita di un'azienda."

Chi è Worldpay, Inc.

Worldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) è uno dei fornitori leader mondiali di servizi di pagamento, in grado di promuovere soluzioni integrate di omnicommerce in tutto il mondo, ovunque e per qualunque tipo di pagamento. Worldpay, in qualità di azienda leader nel settore e dotata di una piattaforma di tecnologia integrata senza pari, offre ai clienti una gamma completa di prodotti e servizi su scala mondiale, distribuiti da un unico fornitore.

Ogni anno Worldpay elabora oltre 40 miliardi di transazioni attraverso più di 300 metodi di pagamento in 146 paesi e 126 valute. La strategia di espansione dell'azienda prevede l'ampliamento della presenza in mercati, settori e segmenti di clienti con elevato potenziale di crescita, compresi l'e-commerce globale, i pagamenti integrati e il B2B.

Worldpay, Inc. è nata nel 2018 dalla fusione tra Vantiv, Inc. e Worldpay Group plc, i numeri 1 nel settore della gestione dei pagamenti rispettivamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Worldpay, Inc. è quotata come "WP" al NYSE e "WPY" alla Borsa valori di Londra.

Chi è DJI

