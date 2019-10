23 ottobre 2019- 11:16 I Gioielli Rigenerati: un investimento ecosostenibile

Scegliere un gioiello come regalo significa acquistare qualcosa che durerà per sempre, più di qualsiasi regalo che vi può venire in mente. Dall'antichità fino ai giorni d’oggi siamo sempre stati colpiti e rapiti da oggetti splendenti e di valore. Inoltre tutti gli oggetti che rientrano nel settore della gioielleria non sono solo esteticamente belli da vedere e indossare, ma sono anche un ottimo investimento economico. Investirein gioielli è un modo ideale per conservare il proprio denaro e riutilizzarlo facilmente quando se ne ha la necessità. Questo perché è un investimento unico e molto diverso rispetto agli altri. Quindi potete comprare un gioiello sia per un regalo e per indossarlo in un'occasione speciale oppure per risparmiare in modo sicuro per il vostro futuro.

Gioielli rigenerati: cosa sono? Gioielli vecchi e usati rimessi a nuovo

Non tutti i gioielli preziosi in vendita vanno al processo di fusione per creare lingotti oppure alla lavorazione orafa. I Gioielli rigenerati sono infatti gioielli usati rimessi completamente a nuovo.

I gioielli usati vengono sottoposti a delle procedure specifiche che permettono di riportare ogni prezioso ad un nuovo splendore: questo rende i Gioielli rigenerati una soluzione per riuscire a trovare qualcosa diunico ad un costo contenuto.

Dopo essere stati ripuliti, lucidati e riparati, infatti, i preziosi sono pronti a tornare sul mercato, con le dovute certificazioni che ne attestino il valore.

Scegliere un gioiello rigenerato ovviamente porta anche un prezzo più basso dando un enorme vantaggio a chi vuole acquistarli arrivando fino a -50% del prezzo originale di questi gioielli.

Gioielli rigenerati come occasione di acquisto o di rinnovo

Acquistare un gioiello rigenerato è di sicuro un'operazione conveniente che farà risparmiare denaro ed avere un gioiello portato alle condizioni migliori. Inoltre grazie anche all’espansione positiva della quotazione dell’oro negli ultimi anni diventa anche un investimento perfetto. OroCash, la più grande catena di Compro Oro in Italia, ha unagrande scelta di gioielli rigenerati nel suo shop online, proprio per permettere ai suoi clienti di poter fare investimenti in compravendita preziosi.

I gioielli rigenerati danno anche l'opportunità di trovare pezzi unici e marche famose a prezzi veramente contenuti.

Che si tratti di oro o di pietre preziose, questa tecnica effettuata da mani esperte li riporterà al loro massimo splendore, consentendo di riproporli a tutti gli interessati. Per di più tutti i gioielli rigenerati di OroCash sono sottopostia controlli specifici e vengono garantiti e certificati.

Non solo costano meno ma sono "green"

Scegliere un gioiello rigenerato significa anche scegliere una soluzione ecosostenibile. In questo caso non solo riuscite ad acquistare un prodotto come nuovo ma contribuite anche a tenere basso il livello di inquinamento. Ricordiamo che in tutti i casi di rigenerazione i gioielli vengono ispezionati e viene verificato il loro stato in maniera rigorosa da veri specialisti del settore. Quindi optate per un gioiello usato e rigenerato e riuscirete ad evitare inutili sprechi di risorse acquistando unprodotto come nuovo, unico e di valore, pagando molto meno e senza inquinare l’ambiente che ci circonda.

