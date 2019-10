31 ottobre 2019- 16:02 I protagonisti della serie TV “New School” a Mirabilandia per un Halloween speciale

(Ravenna, 31 ottobre 2019) - Proiezione esclusiva della serie in onda su DeAKids e incontro con i protagonisti Matteo, Cloe ed Edoardo per autografi e selfie…da brivido

Ravenna, 31 ottobre 2019 – L'unico, vero Halloween d'Italia entra nel vivo e riserva un’ulteriore sorpresa per sabato 2 novembre: i piccoli ospiti che visiteranno Mirabilandia potranno assistere a una speciale proiezione della serie di successo "New School", in onsa su DeAKids (canali 601 e 602 di Sky) e incontrare il cast per un meet&greet tutto in tema Halloween!

Oltre alla proiezione e all'incontro con i giovani attori Matteo Valentini, Cloe Romagnoli ed Edoardo Tarantini, i ragazzi avranno l'opportunità di sentirsi al centro della scena scattando una foto a tema nell'iconico "Wall of Celebrities" della serie in una versione ...spaventosa!

Accanto a questo, tanti appuntamenti con zucche, streghe, ragnatele, animazioni con mostri, spettacoli a tema, dolcetti e scherzetti, adatti a bambini e adulti. In un Parco interamente tematizzato per la festa più spettrale dell’anno, due tunnel bimbi, in cui i più piccoli potranno esplorare ambientazioni fantastiche e lasciarsi condurre dai personaggi che incontreranno per trovare l’uscita. Per i più grandi che credono di non avere paura, a disposizione una selezione di puro terrore con i 6 Tunnel Horror. Fino a sabato 2 novembre, al calare delle tenebre, dalle ore 19, alcune aree del Parco si trasformano e lasciano spazio all’Halloween Horror Festival. Un evento per i più temerari che vogliono sfidare le proprie paure nelle 3 Horror Zone. Per i più coraggiosi (età minima 16 anni) – il 31 ottobre (ore 21-24), l’1 e 2 novembre (ore 20.30-23) – avere paura non basterà per scampare all’Extreme Horror Experience. Container del terrore, percorsi incappucciati e così tanti mostri da non riuscire nemmeno a contarli. Un’esperienza estrema, sicuramente non adatta a tutti, ma imperdibile per gli amanti del brivido.

Per maggiori informazioni: https://halloween.mirabilandia.it/