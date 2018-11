2 novembre 2018- 16:01 I rossoneri puntano la terza vittoria di fila nella trasferta contro un'Udinese in crisi e data a 4,00 - Strettissima al Franchi la forbice tra viola, a 2,65, e giallorossi, a 2,60

(Milano, 2 novembre 2018 ) - Milano, 2 novembre 2018 - Sono bastate due vittorie di fila per riportare il Milan in alto: dopo aver battuto Samp e Genoa, i rossoneri hanno agganciato la zona Champions e adesso hanno a portata di mano un'altra occasione di vittoria. Domenica, contro l'Udinese, la squadra di Gattuso parte favorita in trasferta e su SNAI la quota per il tris di successi è 1,90. Una valutazione influenzata sia dallo stato di forma dei rossoneri sia dalla evidente crisi in cui sono piombati i friulani. Appena un punto conquistato nelle ultime cinque partite fa lievitare l'offerta sulla vittoria a 4 volte la posta, mentre si punta a 3,50 sul pareggio. La sfida della Dacia Arena si caratterizza anche per le attitudini complementari delle due squadre: il Milan segna tanto (con 20 gol ha il secondo miglior attacco della Serie A), l'Udinese incassa con facilità (15 reti subite fino a ora): una partita da Over, quindi con almeno tre reti complessive, vale 1,90. Quanto ai protagonisti sotto porta, la coppia d'attacco Higuain-Cutrone conduce i giochi (2,25 e 2,75 le quote per le loro reti), ma c'è da tenere in considerazione anche Suso, a 3,50, decisivo nella rinascita milanista, con due reti nelle ultime due gare.

Roma di un soffio - Con 15 punti a testa, invece, Fiorentina e Roma navigano in piena zona Europa League. Al Franchi, domani, entrambe proveranno a raddrizzare periodi non proprio al top. La forbice quote della sfida è strettissima: il successo della Viola dopo due pari di fila è valutato 2,65, il ritorno alla vittoria della Roma (dopo il ko con la Spal e il pari con il Napoli) vale invece 2,60. La quota più alta è per il pareggio, fissato a 3,45. Curiosa la statistica della Roma nei precedenti più recenti: le ultime tre vittorie contro la Fiorentina sono arrivate tutte segnando 4 reti. L'opzione, nella prossima sfida, è offerta a 4,75.

Inter per il settebello - Tornando in zona Champions, invece, l'Inter prosegue spedita nelle previsioni SNAI. I nerazzurri sono super favoriti nella partita di San Siro contro il Genoa: il settimo sigillo di fila in campionato vola a 1,38, a 4,75 il pareggio e a 8,00 l'impresa dei rossoblu. Turno facile (almeno sulla carta) anche per la Lazio contro la Spal (successo a 1,35, pari a 5,00 e «2» a 8,75) e per la capolista Juventus, data a 1,17 sul Cagliari (il pareggio è a 7,00, il colpo dei sardi a 16).

