11 giugno 2019- 18:35 I sistemi edge di Intelligenza Artificiale scalabili di Supermicro convalidati per la distribuzione in infrastrutture affidabili con piattaforma di calcolo edge NVIDIA EGX sono disponibili ora

- SAN JOSE, California, 11 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell'ambiente, ha annunciato oggi la piattaforma NVIDIA EGX sui server GPU 1U e 2U leader del settore pronti per l'NGC di Supermicro oltre ai suoi server di calcolo Edge compatti e altamente configurabili che consentono ai clienti di distribuire rapidamente le applicazioni di Intelligenza Artificiale nelle proprie reti Edge.

L'Intelligenza Artificiale sull'Edge supporta una miriade di applicazioni importanti, come i veicoli automatici, assistenza sanitaria remota e AR (Realtà aumentata) e VR (Realtà virtuale) avanzate, e la necessità di disporre di server potenti tra una vasta gamma di implementazioni aumenterà solo con la distribuzione continua delle reti 5G. A causa delle grande velocità con cui cresce la quantità di dati generati dai dispositivi Edge, le organizzazioni devono affrontare diverse sfide, tra cui il congestionamento della banda, la perdita di scalabilità, i ritardi di elaborazione, la sicurezza e l'integrità dei dati, inclusi i problemi legati alla conformità e alla privacy. I server Supermicro Edge puntano a trasformare le imprese e a potenziarle grazie alla connettività dai dispositivi IoT sul cloud.

"Supermicro si impegna ad aiutare le aziende a modernizzare i propri centri dati e le infrastrutture Edge in modo che possano analizzare i dati con velocità in tempo reale nell'ambito delle proprie competenze principali e dei vantaggi aziendali," ha dichiarato Charles Liang, Amministratore Delegato e Presidente di Supermicro. "Il miglioramento dei nostri server GPU e delle piattaforme avanzate ottimizzate per la tecnologia di Intelligenza Artificiale sull'Edge con NVIDIA EGX e NGC offre una vasta scelta di soluzioni ottimizzate ed efficienti per l'Edge intelligente e per l'integrazione senza problemi dall'Edge al cloud."

"Le sfide legate alla distribuzione in tempo reale dell'Intelligenza Artificiale sull'Edge sono impegnative," ha dichiarato Joung-Youl Seo, Amministratore Delegato di DS&G, Corea del Sud. "Queste nuove piattaforme scalabili di Supermicro con piattaforma NVIDIA EGX rendono più semplice il processo di distribuzione e consentono di offrire un'eccezionale accelerazione in termini di prestazioni per i centri dati Edge o per l'Edge di rete."

"Ci sono miliardi di sensori IoT che vengono utilizzati nelle imprese in tutti i settori. Il numero effettivo e la quantità di informazioni che possono essere raccolte sta causando la crescita esponenziale dei dati raw che devono essere elaborati nell'Edge," ha dichiarato Justin Boitano, Direttore Senior di Enterprise and Edge Computing Solutions alla NVIDIA. "La piattaforma NVIDIA EGX offre una piattaforma scalabile per portare l'Intelligenza Artificiale su edge, centri dati o cloud."

Per i micro centri dati Edge e in quanto sistema di piattaforma Edge NVIDIA EGX convalidata, 2U SuperServer 2029GP-TR di Supermicro è pronto per l'NGC, una convalida per i sistemi con capacità dimostrata di eseguire i flussi di lavoro di Intelligenza Artificiale più esigenti e pesanti. SYS-2029GP-TR utilizza quattro GPU NVIDIA T4 e supporta fino a sei GPU T4 per altre applicazioni dei centri dati. Inoltre, il sistema 1U di Supermicro con due GPU T4, SYS-1029U-TR4, è in corso di validazione per diventare NGC-ready. Per i sistemi completamente ottimizzati sull'Edge di rete, Supermicro offre diversi sistemi che possono essere configurati con GPU T4: 1019D-FHN13TP, 5019D-FN8TP, e E403-9D-16C-FN13TP. Al momento sono tutti i corso di convalida NGC.

Questa ampia gamma di NVIDIA EGX e validazioni NGC pone Supermicro in un'ottima posizione per potenziare l'inferenza e il machine learning proprio dove è necessario, per sostenere l'evoluzione delle applicazioni che migliorano il nostro mondo. Oltre alle emergenti implementazioni dell'Intelligenza Artificiale sull'Edge, queste nuove soluzioni basate su server di Supermicro offrono un'eccezionale valore in un'ampia gamma di settori tra cui la produzione, rivendita, olio e gas, assistenza sanitaria e città intelligenti.

