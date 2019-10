16 ottobre 2019- 09:14 I vantaggi di un conto online

(Roma, 16 ottobre 2019) - Roma, 16 ottobre 2019 - Sono numerosi i vantaggi offerti dai conti correnti online; non stiamo parlando semplicemente della opzioni di home banking dei tradizionali conti offerti dalle principali banche, da aprire allo sportello, ma dei conti che si attivano direttamente da un sito internet. Le offerte variano a seconda dell’istituto di credito cui ci si rivolge, in linea di massima però quando si tratta di banca online le opportunità per la clientela sono massime, a partire da conti correnti a zero spese.

Cosa significa conto corrente online

Sono oggi numerose le banche, anche di tipo tradizionale, che propongono ai nuovi clienti la possibilità di attivare un conto corrente direttamente online, quindi senza passare attraverso la classica filiale, ma affidandosi al 100% ai servizi telematici. La richiesta di attivazione, la stipula del contratto, la firma dello stesso e la creazione di un nuovo conto corrente avviene quindi direttamente attraverso il sito della banca online prescelta. Il tutto utilizzando i mezzi contemporanei, quindi caricando sul sito una copia digitale della propria carta di identità o anche approfittando dei servizi di firma elettronica. Volendo, ovviamente, è possibile aprire un conto corrente presso una banca online anche con metodi più tradizionali, quindi stampando il contratto, firmandolo con una penna e inviandolo via posta tradizionale, o anche via fax.

Il costo di un conto online

Il numero di italiani che oggi possiede un conto corrente presso una banca online è in costante aumento, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Si tratta di un’opportunità decisamente vantaggiosa, visto che la maggior parte dei conti di questo tipo offre molteplici vantaggi e servizi, a zero spese. O meglio, il costo per la gestione di questi conti è minimo, si può semplicemente azzerare ad esempio accreditando automaticamente lo stipendio, o un altro tipo di entrata. Nei contratti a zero spese sono comunque compresi servizi quali la fornitura e la gestione di una carta di debito e, spesso, anche di una carta di credito aderente ai principali circuiti internazionali. In più la stragrande maggioranza delle operazioni svolte online, quindi tramite home banking, sono completamente gratuite. Il cliente può quindi fare bonifici in area SEPA, prelevare dagli ATM in tutta Europa, inviare e ricevere denaro, programmare dei pagamenti in RID, il tutto in modo completamente gratuito.

Una banca sempre disponibile

Ovviamente stiamo parlando esclusivamente dei servizi della banca online. Chi possiede un conto online nel momento in cui si reca allo sportello diventa un normale cliente della banca tradizionale, quindi dovrà pagare per le operazioni richieste. Non c’è però alcun motivo per farlo, visto che la banca online ha l’innegabile vantaggio di essere sempre disponibile, 24 ore su 24, salvo periodi di aggiornamento, durante i quali può capitare che alcuni servizi non siano disponibili per un minimo numero di ore, solitamente nel corso della notte. Non serve quindi attendere gli orari di apertura degli uffici per andare in banca, perché la banca online è sempre aperta e risponde a tutte le nostre problematiche. I sistemi di crittografia e di protezione oggi disponibili consentono poi di avere costantemente la massima sicurezza sempre.

