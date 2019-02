1 febbraio 2019- 11:00 Iconici classici che guardano al futuro: THOMAS SABO lancia la nuova linea di orologi CODE TS

- Novità in casa THOMAS SABO: il brand tedesco lancia la linea di orologi CODE TS, che nel 2019 scandirà il ritmo della stagione primavera-estate. Dotati di un movimento al quarzo a tre lancette, i modelli scelgono l'acciaio in diversi colori, nero incluso, e puntano su un'eleganza intramontabile. Che però sa adeguarsi a ogni stato d'animo e mostra uno spirito più sportivo se accompagnata dai nuovi cinturini NATO intercambiabili.

Con la sua cassa rotonda di 38 mm e il suo quadrante minimalista, il segnatempo CODE TS celebra il nuovo codice di stile unisex di THOMAS SABO. Un design essenziale, in cui richiami rétro degli anni 50 si uniscono a un'estetica del tutto contemporanea, adattandosi così a ogni stile e momento della vita. Determinato e carismatico, CODE TS non rinuncia però alla versatilità: il bracciale in finissima maglia milanese dei segnatempo si può sostituire facilmente con uno dei tanti cinturini in tessuto NATO, new entry della gamma. In tinta unita, multicolor o persino con disegno mimetico, d'ora in avanti sono pronti a vestire di un look sempre nuovo il polso di lui e lei.

La nuova linea di orologi CODE TS e i segnatempo della nuova stagione saranno in vendita dal febbraio 2019 in tutti rivenditori autorizzati THOMAS SABO, nello store online http://www.thomassabo.com oltre che presso partner selezionati.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

