Idee regalo per San Valentino: regali originali su birredamanicomio.com

(Camponogara, 31 gennaio 2019) - Camponogara, 31 Gennaio 2019 - San Valentino si avvicina sempre più; manca sempre meno al 14 febbraio ed alla festa dedicata a tutti gli innamorati del mondo che, come da consuetudine, si scambieranno dei regali.

Proprio la scelta dei regali può essere un vero problema, bisogna trovarne infatti uno che richiami la festa degli innamorati ma che sia anche gradito ed apprezzato dal proprio partner.

Sicuramente fare un regalo ad un ragazza per il giorno di San Valentino è molto più semplice rispetto al fare un regalo ad un ragazzo.

Ad una donna, infatti, si possono comprare fiori, cioccolatini, peluches, tazze personalizzate, una composizione fotografica, trucchi o gioielli; tali regali, invece, non si addicono per nulla ai ragazzi che probabilmente non apprezzerebbero a pieno il pensiero che la loro dolce metà ha avuto per loro.

Ecco perché soprattutto per le ragazze, specie per quelle che stanno da tanti anni con la stessa persona, San Valentino diventa un problema che si risolve solo dopo aver trovato il regalo giusto.

Proprio per questo adesso si forniranno delle idee regalo per San Valentino che potranno stupire piacevolmente i vostri compagni e che come tema centrale hanno la birra artigianale di ottima qualità, bevanda apprezzata da quasi tutti gli uomini.

La selezione S. Valentino #1: Il kit degustazione delle birre sia bionde che scure

Un bel regalo per lui a San Valentino potrebbe essere il kit degustazione, selezione S. Valentino num.1, che unisce sapori diversi, al prezzo di 34,00 euro.

Questo set di bevande è acquistabile on- line con consegna entro 48 ore lavorative; oltre alla celerità nei tempi di consegna si assicura anche un ottimo imballaggio che permette di far arrivare il prodotto a destinazione senza che questo subisca alcun danno; inoltre, vista l'occasione speciale, la confezione delle birre sarà addobbata di cuori, giusto per richiamare il tema dell'amore.

Dopo tali premesse di carattere informativo, possiamo passare alla descrizione del contenuto di tale kit degustazione; lo stesso è composto da nove birre artigianali in bottiglia, il cui quantitativo varia dai 33cl ai 55cl, dal sapore dolce che cattureranno il palato del vostro compagno che adorerà il regalo ricevuto. Tali birre si differenziano dalle altri per l'impiego di malti caramellati, miele e zucchero candito, ingredienti che, normalmente, sono presenti nelle migliori birre artigianali a livello internazionale.

Le birre che si trovano all'interno del kit degustazione sono sia bionde che scure nello specifico si tratta: delle Riegele dulcis, della Floris Honey, della Bloemienber, dell'Appenzeller kohler, della Riegele speziator dunkel, della Samuel smith chocholate stout, della Barbar bock e la Trappe bock.

La selezione S. Valentino #2: Il kit dalle birre bionde e dolci

Anche per l'acquisto di tale confezione degustazione valgono le garanzie inerenti l'acquisto, la consegna e la qualità dell'imballaggio.

La confezione, fatta solo per chi è un SuperBeerLovers al prezzo modico di 34,00 euro, è composta anch'essa da nove birre artigianali che saranno apprezzate solamente dai veri intenditori.

All'interno del kit degustazione sono presenti le birre in bottiglie di vetro che variano da 33cl a 55cl, solamente bionde e formate principalmente da alcuni ingredienti cui zucchero candito, malto caramellato e miele; gli stessi vengono utilizzati in misura tale da poter creare alcune tra le birre migliori a livello internazionale.

Queste birre dolci e delicate, sono fatte per emanare sentimenti d'amore a partire dalla confezione a tema San Valentino, le stesse permetteranno a voi ed ai vostri partner di rilassarvi e godervi la serata.

Le birre bionde che si trovano all'interno della confezione sono: la Riegele dulcis, la Floris Honey, la Barbar blonde, la Bloemiember, la Appenzeller kohler, la Bush blonde, la Caracole, la Karmeliet triple e la Saxo.

La selezione S. Valentino deluxe: Il kit per chi vuole veramente stupire il proprio partner

Anche in questo caso valgono tutte le garanzie inerenti spedizione, imballaggio ed acquisto viste per le precedenti confezioni.

Questo permette di affermare che acquistare dal sito internet permette velocità, efficienza e qualità del prodotto.

Questa confezione, già decorata a tema per la festa degli innamorati permetterà di stupire la vostra dolce metà con un regalo gradito e particolare, diverso dai soliti cioccolatini e peluches che, dopo un pò, annoiano anche.

La selezione S. Valentino Deluxe dal prezzo di 45,00 euro è composta da sei birre artigianali, in bottiglia di vetro, da 66cl ciascuna appartenenti alla categoria delle birre artigianali italiane New Art Beer;

Le bottiglie miste che si trovano all'interno di tale confezione sono: la Bitter, dallo stile inglese, essa è prodotta con luppoli americani e malti inglesi; tali componenti le donano un sapore erbaceo che si sposa benissimo con quello classico biscottato che caratterizza questa tipologia di birra.

Vi è anche l'Ipa indie che è composta da malti pils, pale belga e un pizzico di malto caramellato; questi ingredienti determinano la presenza di un sapore amarognolo che viene bilanciato dalla presenza del malto. Una particolarità di tale bevanda è il sapore agrumato che risulta anche dall'odore che la stessa emana.

All'interno della confezione si trova anche la birra Stronge lager che consiste in una bionda doppio malto dove è presente il luppolo proveniente da ogni parte del mondo. Proprio la presenza di luppoli australiani e americani le conferiscono il sapore dolciastro e fruttato sebbene tale birra nasca come una triple ale.

Un'altra ottima birra presente nella confezione è l'Imperial stout la bevanda nera per antonomasia e prodotta ad alta fermentazione; la stessa nasce dal miscuglio di una selezione di particolari malti e di un'abbondante dose di fiocchi d'orzo e luppoli inglesi.

Infine vi è la classica birra Bionda molto leggere e fresca realizzata tramite un numero di luppoli veramente molto alto; questa composizione permette di realizzare la birra Golden ale gustosa che risulta dissetante e pungente allo stesso tempo.

Queste descritte sono le birre presenti all'interno della confezione deluxe selezionata per i veri intenditori. Si comprendere come un regalo del genere, per la festa di San Valentino, permette di degustare birre di grande qualità.

Un regalo alternativo

Per le ragazze che vogliono stupire il proprio partner, senza dover sopportare costi eccessivi, si consiglia di acquistare le confezioni appena descritte.

Si sa che tutti i ragazzi apprezzano le birre, soprattutto se in accompagnamento ad alcune pietanze, proprio per questo il kit degustazione si presenta come una valida idea regalo per la festa degli innamorati.

La particolarità del regalo sta nel fatto che non si tratta di birra comuni, ma di birre artigianali tutte molto diverse tra loro a costituite da ingredienti di grande qualità; chi le regala quindi è consapevole che regalerà, al proprio ragazzo, un'esperienza degustativa piacevole.

Altro fattore positivo determinante per la scelta di tale regalo, sicuramente alternativo rispetto ai soliti pupazzi, è che la birra si può degustare proprio durante la cena di San Valentino con il proprio partner per rendere più dolce e saporita la serata.

Si può affermare perciò che i kit di birra artigianale sono un'ottima idea regalo.

