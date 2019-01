15 gennaio 2019- 14:52 IGG, uno dei principali sviluppatori di giochi, lancia sul mercato europeo Mobile Royale

- - Il nuovo gioco unisce simulazione ed elementi RPG, tra cui sviluppo dell'eroe, strategia e campagne per incoraggiare giocatori di tutti i tipi

IGG, l'azienda di giochi che ha creato il famoso Lords Mobile, ha annunciato il suo nuovo lancio per il mercato mobile: Mobile Royale. Il gioco è ambientato a Vollandia, un mondo fantastico devastato per secoli dalla guerra e in cui i giocatori dovranno riportare la pace e governare il Regno. Disponibile per il download gratuito dall'App Store di Apple e da Google Play, Mobile Royale è un gioco intuitivo che offre un'opportunità straordinaria per stringere nuove amicizie in tutto il mondo in un MMORPG (gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa) fantasy infinito.

Mobile Royale è un gioco strategico di terza generazione che consente ai giocatori di esplorare terre esotiche e mistiche e avventurarsi su grandiosi campi di battaglia (35 vs 35) con una grafica 3D di altissima qualità. Il nuovo gioco unisce generi diversi, combinando gioco di ruolo, strategia e simulazione. Ogni giocatore può scegliere di partecipare a una particolare campagna e familiarizzare con le Guerre dei Clan. Scoprendo le antiche Rovine dei Clan, attaccando e occupando i Forti dei Clan, i giocatori si rafforzeranno e svilupperanno abilità uniche. Il gioco presenta 10 clan e 5 razze: umani, nani, elfi, beastkin e spettri. I migliori giocatori governeranno il proprio regno. Un solo giocatore potrà diventare Sovrano Sacro di Mobile Royale.

I giocatori verranno sfidati a scegliere le migliori strategie, prendere decisioni e utilizzare le giuste tattiche di guerra per sfruttare al massimo i loro eroi personalizzabili, ognuno con una storia affascinante, animazioni speciali e attacchi unici ben equilibrati. Le speciali funzionalità all'interno del gioco aiutano il giocatore a espandere il proprio territorio e conquistare il mondo utilizzando un Dirigibile da Guerra e un Dirigibile per il Commercio. I giocatori potranno inoltre sviluppare e potenziare le abilità del Drago di Guardia, che lotterà per loro, oltre a dare la caccia a diversi mostri per ottenere materiali e potenziare l'attrezzatura.

Il gioco consente ai giocatori di progettare un proprio layout per la città e posizionare gli edifici dove desiderano, utilizzando cinque culture uniche per personalizzare l'aspetto architettonico del gioco man mano che la città si sviluppa dall'Età della Pietra ai tempi moderni.

"Siamo entusiasti del lancio di Mobile Royale. Se ami le sfide e desideri metterti alla prova su un campo di battaglia, questo è il gioco che fa per te" ha dichiarato Enric Cabestany, General Manager Europe di IGG. "Desideriamo che tutti i giocatori scoprano Vollandia e questa nuova fantastica esperienza di gioco mobile".

Scarica ora il gioco qui:

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.android.mobileroyaleApple: https://itunes.apple.com/app/id1442047697

Info su IGG:

http://investor.igg.com/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qyaIWQTDvjo