2 novembre 2018- 11:21 IKO acquisisce il Roof Tile Group

- L'acquisto espande l'ambito operativo del leader del mercato nel settore dei materiali di copertura per tetti in metallo

IKO Industries Ltd. ha annunciato oggi di aver concluso un accordo che prevede l'acquisizione delle attività del Roof Tile Group dall'azienda di produzione ed edile neozelandese Fletcher Building.

Il Roof Tile Group produce tegole metalliche vendute e distribuite a livello globale con diversi marchi, tra cui Decra e Gerard. L'accordo per l'acquisizione del RTG è stato concluso ieri ad Auckland. L'acquisizione amplierà la presenza di a livello mondiale di IKO per quanto riguarda attività di produzione e operative, con impianti di produzione in Nuova Zelanda, Ungheria, Malaysia e Stati Uniti; e aggiungerà oltre 500 dipendenti al team mondiale di IKO.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a RTG e ai suoi dipendenti nella famiglia IKO", ha dichiarato Hartley Koschitzky, il co-presidente di IKO. "Questa acquisizione rappresenta un'eccellente opportunità per continuare la nostra strategia di crescita globale e per espandere la nostra attività nel settore delle coperture metalliche al di là della nostra partnership con Metrotile NV, soprattutto per quanto riguarda il mercato dell'America Settentrionale. Non vediamo l'ora di far crescere e sviluppare l'attività di RTG e di imparare dalle conoscenze e dall'esperienza dei nostri nuovi colleghi nel settore delle coperture metalliche."

IKO non ha rivelato le condizioni finanziarie dell'acquisizione. La società ha indicato che per l'immediato futuro RTG continuerà a gestire le proprie attività "come al solito", mentre la società si concentra sull'assimilazione dei nuovi dipendenti e si familiarizza con le attività di RTG.

Informazioni su IKO IKO è un leader mondiale nel settore delle coperture, impermeabilizzazione e isolamento per i mercati residenziali e commerciali. Azienda integrata verticalmente, IKO gestisce più di 30 stabilimenti di produzione nell'America Settentrionale e in Europa. IKO è una società a gestione familiare fondata nel 1951.

