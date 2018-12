20 dicembre 2018- 15:52 Il 23 dicembre è di nuovo Christmas Time a Mirabilandia e, da Santo Stefano all'Epifania, Parco aperto tutti i giorni

(Ravenna, 20 dicembre 2018) - Ravenna, 20 dicembre 2018 - Le avventure del piccolo Remi a fianco del musicista girovago Vitalis, insieme agli inseparabili compagni di viaggio Capi, il cane, e Jolie-Coeur, la scimmietta, tornano protagoniste con l’attesissima Escape Room di Mirabilandia dedicata al nuovo film “Remi”. Tratto dal romanzo “Senza famiglia” di Hector Malot, capolavoro della letteratura per ragazzi e soggetto di una famosa serie di cartoni animati andata in onda alla fine degli anni ’70, il film arriverà al cinema il 7 febbraio 2019.

Per anticipare le atmosfere e le esperienze emotive del lungometraggio, dal 23 dicembre Mirabilandia, in collaborazione con O1 Distribution, Leone Film Group e Rai Cinema, presenta la nuovissima Escape Room Remi. Tutti i piccoli ospiti saranno protagonisti della speciale attrazione, con prove canore, musicali e di abilità da superare per continuare il viaggio insieme a Vitalis e a un’artista girovaga. Su una superficie di circa 60 mq completamente nuova, tematizzata e ispirata alle scene del film, con mobilio e oggetti d’epoca, i bambini potranno vivere un viaggio esperienziale e accompagnare Remi e Vitalis nelle loro fantastiche avventure.

L’Escape Room Remi apre durante il “Christmas Time” di Mirabilandia, che dall’ 8 dicembre offre una magica festa di luci e colori con addobbi natalizi e abeti innevati. Oltre alle famose attrazioni da Guinness dei primati, il Parco propone la Terra delle nevi eterne, un’area dedicata ai grandi e piccini allestita come un fantastico mondo fiabesco abitato da pinguini, orsi polari, principesse e fatine delle nevi. Accanto uno snow park con vera neve e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Come da tradizione, a fare gli onori di casa ci pensa Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti elfi: nella sua casetta di legno, i più piccoli possono consegnare la letterina con la lista dei doni. Renne, foche e altre creature polari sono invece i protagonisti del magico Regno dei Cristalli, un percorso suggestivo, con tanto di neve, dove passeggiare tra ambientazioni uniche e affascinanti.

Hanno già riscosso un ottimo successo i nuovi show per tutta la famiglia: “Un bisbetico a Natale”, la storia di un cinico brontolone, avaro di allegria e spesso di malumore e MERRY WOOF! The Dog Comedy Show, lo spettacolo in cui sono protagonisti dei simpaticissimi cani in un meraviglioso racconto guidato dal Dog Trainer Adrian Stoica.

Durante i festeggiamenti dedicati al Natale, Mirabilandia osserverà il seguente calendario: 23 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio. In questo periodo, il parco sarà aperto dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

Le emozioni dell’attesissima Escape Room Remi si potranno vivere dalle 11:30 alle 17:30.

850.000 mq, 47 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da guinness dei primati: Divertical è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Sfida a Hot Wheels city”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Nel 2017 nel parco è arrivata anche la realtà virtuale a bordo del Master Thai, primo e unico duelling coaster in Italia, che regala un’esperienza immersiva straordinaria. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novità del 2019 è il Ducati World, 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti.

