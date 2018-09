17 settembre 2018- 08:52 Il Bucuti & Tara Beach Resort è stato nominato il primo resort certificato CarbonNeutral® dei Caraibi

- Cosa significa CarbonNeutral®?

CarbonNeutral® è uno standard globale assegnato alle imprese che hanno ridotto le loro emissioni di gas con effetto serra (CO2), che intrappolano il calore nell'atmosfera, a un livello di emissioni nette pari a zero.

"Il Bucuti & Tara Beach Resort ha fissato il punto di riferimento in alto con il suo programma di sostenibilità e siamo lieti che la certificazione CarbonNeutral® sia stata aggiunta ai suoi risultati, dimostrando l'impegno per le emissioni nette pari a zero che le aziende leader in tutto il mondo stanno raggiungendo," ha dichiarato Saskia Feast, VP Western Region, Natural Capital Partners.

Cosa significa essere CarbonNeutral®per gli ospiti di Bucuti?

Fornire un'esperienza con emissioni di anidride carbonica nette pari a zero significa che gli ospiti di Bucuti non hanno impatto sull'ambiente, ma se ne vanno con il ricordo di una vacanza indimenticabile e senza sensi di colpa.

La missione di Bucuti & Tara è ottenere risultati duraturi sia per i suoi ospiti che per la conservazione. Bucuti & Tara ha ora dimostrato che la neutralità climatica e una vacanza indimenticabile sono perfettamente compatibili.

Il percorso verso CarbonNeutral®

Nel corso degli anni, il Green Team del resort ha compiuto notevoli investimenti per realizzare ampie riduzioni delle emissioni durante le proprie attività. Diverse iniziative hanno portato a riduzioni massime delle emissioni di anidride carbonica all'interno del resort. Il piccolo divario residuo è compensato con i crediti in termini di anidride carbonica realizzati attraverso il suo parco eolico locale.

Le iniziative spaziano dal semplice al complesso con ognuno dei servizi di ricettività che viene esaminato e migliorato. La fornitura a ogni ospite una borraccia d'acqua riutilizzabile ha portato a evitare di gettare 290.000 bottiglie d'acqua in plastica monouso ogni anno nella discarica di Aruba. L'offerta di porzioni più sane ha dato la possibilità di servire agli ospiti porzioni di cibo più adeguate, e desiderabili, con una conseguente riduzione degli sprechi alimentari del 30%. Il resort ha installato il sistema di pannelli solari più grande dell'isola, la quantità massima consentita dal governo.

Il Bucuti si impegna a seguire il The CarbonNeutral® Protocol, il sistema leader per raggiungere la neutralità climatica in tutto il mondo. Mediante il processo di certificazione della neutralità climatica, ha collaborato con SCS Global Services (precedentemente Scientific Certification Systems) per verificare le emissioni delle attività del resort e Natural Capital Partners, esperti di compensazione dell'anidride carbonica, nella fornitura di soluzioni per l'impatto positivo su anidride carbonica, energie rinnovabili, biodiversità e acqua.

L'eco-pionere dei Caraibi

Ewald Biemans, proprietario e Amministratore Delegato del Bucuti e appassionato ambientalista, ha aperto con costanza pratiche sostenibili attraverso le politiche e la cultura del resort sin dall'apertura nel 1987. Riconosciuto come il resort più ecologico certificato dei Caraibi, il Bucuti è stato il primo hotel con certificazione ISO 14001 nelle Americhe, il primo dei Caraibi a ottenere la certificazione LEED Silver e ha ricevuto il World's Most Sustainable Hotel by Green Globe.

Perché investire nel CarbonNeutral®?

Le temperature terrestri continuano a salire e il livello del mare sta aumentando minacciando le comunità costiere in tutto il mondo che si trovano al livello del mare, come Aruba. Il Bucuti riconosce che il cambiamento climatico provocato dall'uomo è una questione globale che ogni persona, azienda e organizzazione ha la responsabilità di cambiare.

"I nostri ospiti hanno scelto Aruba per le nostre spiagge naturali, le meravigliose acque turchesi e la felice e sana comunità isolana. Dobbiamo proteggere e preservare il nostro ambiente a un livello significativo per offrire questa esperienza in futuro," ha dichiarato Ewald Biemans. "Credo che il duro lavoro, la passione e la dedizione del nostro team per la sostenibilità finalizzati a raggiungere la neutralità climatica ispireranno gli altri a prendere in considerazione azioni simili."

Per maggiori informazioni visitare Bucuti.com.

Informazioni sul Bucuti & Tara Beach ResortEletto il primo hotel CarbonNeutral® nei Caraibi ad agosto 2018 e No. 1 Hotel for Romance in the Caribbean di TripAdvisor per il 2018, il Bucuti & Tara Beach Resort è il principale resort boutique per soli adulti di Aruba. Adagiato sulle sabbie bianche polverose di Eagle Beach, il Bucuti è la patria delle tartarughe marine protette ed è stata nominata una delle "Dream Beaches of the World." Il resort offre 104 camere ben arredate, un premiato ristorante che offre pietanze attente alla salute e un ampio programma di benessere. È inoltre un hotel LGBTQ TAG Approved®. Il Bucuti è un leader mondiale del turismo sostenibile in possesso delle eco-certificazioni di LEED Silver, Green Globe Platinum, ISO 14001 e Travelife Gold ed è stato nominato l'Hotel/Resort più sostenibile del mondo nel 2016 da Green Globe.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/743497/Bucuti_Tara_Beach_Resort.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/743498/Bucuti_and_Tara_Beach_Resort_Logo.jpg