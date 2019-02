25 febbraio 2019- 13:11 Il fatturato di Kaspersky Lab cresce del 4%: 726 milioni di dollari nel 2018

(Milano, 25 febbraio 2019) - Il vendor globale di soluzioni di cybersecurity continua a ottenere risultati stabili e positivi

Milano, 25 febbraio 2019 - Kaspersky Lab ha registrato una crescita stabile nel 2018 e ha migliorato il proprio fatturato IFRS non certificato globale per un totale di 726 milioni di dollari*, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. In un anno caratterizzato da condizioni di mercato in evoluzione e da una continua pressione dal punto di vista geopolitico, l’azienda ha raggiunto questo successo grazie alla fiducia che i clienti e i partner ripongono nell’azienda, nelle sue soluzioni e nei servizi di sicurezza informatica che sono leader del settore.

Le aree di business strategiche che hanno guidato la crescita di Kaspersky Lab nel 2018 sono state quella Digital e Enterprise. La società ha registrato un aumento delle vendite digitali (+4%**) e una forte crescita, del 16%**, nel segmento Enterprise, con un +55%** in particolare sui prodotti e i servizi non-endpoint. Nel complesso, l’azienda ha ottenuto buoni risultati in queste aree di business grazie alla fornitura di alcuni dei migliori prodotti e servizi del settore, nonché di nuove soluzioni e tecnologie che prevengono, rilevano e rispondono alle minacce informatiche più sofisticate.

Commentando i risultati dell’anno, Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky Lab, ha detto: “Il 2018 è stato un anno cruciale per noi. Dopo tutte le sfide e le accuse infondate che abbiamo dovuto affrontare nel 2017, abbiamo avuto la responsabilità di dimostrare che l’azienda e i nostri dipendenti meritano la fiducia dei nostri partner e clienti e, a nostra volta, di continuare a dimostrare chiaramente e di dare prova della nostra leadership. I nostri risultati finanziari continuamente positivi ne sono la prova; dimostrano che gli utenti preferiscono i migliori prodotti e servizi sul mercato e sostengono il nostro principio: la protezione da qualsiasi minaccia informatica, indipendentemente dalla loro origine o provenienza”.

A livello globale, la performance della società è stata trainata da solidi risultati, in particolare nella regione META (Medio Oriente, Turchia e Africa) (+27%**), così come in altre aree, come in Russia, Asia Centrale e nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI)*** (+6%**), nel Sud-Est asiatico (APAC) (+6%**) in Europa (+6%**), mentre in America Latina si è registrato un rallentamento dovuto principalmente alla svalutazione monetaria dell’area (-11%**).

L’impegnativa situazione geopolitica ha determinato un rallentamento complessivo nel mercato nordamericano; qui le vendite sono diminuite del 25%**. Nonostante queste sfide, Kaspersky Lab ha mantenuto e sviluppato la propria presenza sul mercato, con un incremento dell’8% nelle vendite di nuove licenze di tipo digitale.

Nel 2018, Kaspersky Lab ha fatto diversi progressi con la sua Global Transparency Initiative intraprendendo una serie di azioni significative. In particolare, l’azienda ha dato il via al trasferimento della sua infrastruttura IT in Svizzera e ha aperto il suo primo Transparency Center a Zurigo. Kaspersky Lab ha avviato un audit con una delle quattro grandi aziende di servizi professionali sulle pratiche ingegneristiche dell’azienda per la creazione e la distribuzione di database di regole di rilevamento delle minacce. L’attuale panorama globale, ultra-connesso, richiede una trasparenza sempre maggiore da parte delle aziende e questa iniziativa unica dimostra il chiaro impegno di Kaspersky Lab nel garantire l’integrità e l’affidabilità delle proprie soluzioni al servizio dei clienti.

* Cifre arrotondate per facilità di lettura. La crescita è stata del 4%, il fatturato di 725,6 milioni. ** Tutti i dati regionali e settoriali sono relativi alle prenotazioni d’acquisto nette, non al fatturato. *** I paesi dell’area citata includono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Kirghizistan, Mongolia, Federazione Russa, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

