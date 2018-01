Il fatturato di Kaspersky Lab cresce dell'8%: 698 milioni di dollari nel 2017

19 gennaio 2018- 17:59

(Roma, 19 gennaio 2018) - Il vendor globale di soluzioni di cybersecurity ottiene risultati positivi nonostante le difficoltà dello scorso anno

Roma, 19 gennaio 2018 - Nel 2017 Kaspersky Lab ha registrato una crescita sostanziale, migliorando il proprio fatturato IFRS non certificato globale dell’8%*, per un totale di 698 milioni di dollari*. Sebbene la seconda metà del 2017 si sia dimostrata impegnativa a causa dei disordini geopolitici e delle accuse infondate, i clienti e i partner di Kaspersky Lab hanno continuato a dimostrare la propria fiducia, consentendo all’azienda di chiudere l’anno con ottimi risultati.

La crescita è stata guidata dalla buona performance del business B2B di Kaspersky Lab (+13%**): l’azienda ha visto una crescita del 30%** nel settore enterprise, del 61%** nel mercato non-endpoint e del 41% degli abbonamenti ai servizi di intelligence sulla cyber sicurezza. Kaspersky Lab continua ad ampliare il proprio portfolio, introducendo e migliorando le proprie soluzioni che prevengono, rilevano e rispondono alle minacce informatiche più sofisticate, come la soluzione Endpoint Detection and Response e una vasta gamma di servizi professionali. Attualmente, 69 delle aziende incluse nell’elenco Fortune 500 sono clienti di Kaspersky Lab.

Inoltre, il business consumer, relativamente stabile e guidato da un’ottima performance delle vendite online, ha contribuito alla crescita dei risultati globali.

“I positivi risultati finanziari per il 2017 dimostrano chiaramente che i nostri clienti preferiscono i prodotti e servizi migliori del mercato e credono nel nostro impegno a proteggere gli utenti da qualsiasi minaccia informatica, a prescindere dalla sua origine. Nonostante la difficile situazione geopolitica, le accuse infondate e i tentativi di danneggiare il nostro business, l’azienda è riuscita a mantenere un andamento positivo. Sviluppiamo costantemente nuove soluzioni e tecnologie e crediamo che il 2018 sarà ancora più positivo dello scorso anno”, ha commentato Eugene Kaspersky, CEO di Kaspersky Lab.

Le sfide geopolitiche e le accuse infondate hanno portato a un rallentamento del mercato nordamericano, dove le prenotazioni sono diminuite dell’8%**. A livello globale, la performance dell’azienda è stata conforme alle aspettative, guidata dagli ottimi risultati ottenuti in altre regioni, come America Latina (+18%**), Russia e CSI (+34%**), META (+31%**) e APAC (+11%**). Il Giappone ha visto una crescita moderata (4%**), mentre l’Europa ha registrato risultati leggermente inferiori alle aspettative (-2%**).

Per rispondere alle possibili domande e preoccupazioni di clienti e partner sulle soluzioni e attività di Kaspersky Lab, viste le attuali difficoltà geopolitiche, l’azienda ha recentemente lanciato la Global Transparency Initiative. Questa iniziativa conferma l’impegno a favore della fiducia, della trasparenza e dell’accountability che Kaspersky Lab ha dimostrato nei suoi 20 anni di storia. L’iniziativa prevede l’analisi indipendente del codice sorgente dell’azienda, degli aggiornamenti software e delle regole di rilevamento delle minacce; una revisione indipendente dei processi interni per confermare l’integrità delle soluzioni e dei processi dell’azienda; l’apertura di tre Transparency Center in Asia, Europa e Nord America; e un aumento del premio bug bounty a 100.000 dollari per ogni vulnerabilità scoperta nei prodotti Kaspersky Lab.

* cifre arrotondate per semplicità di lettura. Crescita dell’8,252%, fatturato di 697,51 milioni.

** tutti i dati regionali e settoriali sono relativi alle prenotazioni d’acquisto nette, non al fatturato.

