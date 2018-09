27 settembre 2018- 17:51 Il fondo di investimento pubblico svela Amaala, una nuova destinazione globale leader a livello mondiale per il turismo del benessere

- Il fondo di investimento pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita ha annunciato il lancio di Amaala, che diventerà una destinazione di gran lusso sulla costa nordoccidentale dell'Arabia Saudita. L'obiettivo è creare un concetto completamente nuovo di turismo di gran lusso incentrato sul benessere, il vivere sano e la meditazione. La nuova destinazione è un'estensione naturale del Mar Mediterraneo ed è stata ribattezzata la Riviera del Medio Oriente.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750187/Amaala.jpg )

Il finanziamento iniziale per il progetto sarà fornito dal PIF, che promuoverà lo sviluppo di Amaala in un'esperienza di ospitalità su misura all'interno della riserva naturale Prince Mohammed bin Salman. Con l'avanzare del progetto, interessanti pacchetti di partnership e investimento si renderanno disponibili per il settore privato.

Il PIF ha annunciato che Amaala affiancherà NEOM e Red Sea Project nell'ambito del portafoglio di investimenti in giga-progetti, contribuendo a creare un ecosistema turistico unico nel suo genere, sostenendo la diversificazione economica e creando opportunità di lavoro ad elevato valore aggiunto. Inoltre, il PIF ha annunciato la nomina di Nicholas Naples, dirigente veterano nel campo dell'ospitalità e dello sviluppo di lusso, come Amministratore delegato di Amaala, incaricato di coordinare le attività di sviluppo e operative per la destinazione.

Il sig. Naples ha dichiarato che "Amaala risveglierà l'immaginazione del mondo riformulando l'attuale concetto di esperienza turistica di lusso, soprattutto in termini di benessere integrativo, trattamenti specialistici e offerte ricreative collegate. Il nostro concetto fornirà una ricca offerta di servizi in grado di superare le aspettative dei clienti, fornendo una suite di servizi completa assolutamente unica e normalmente non disponibile in un'unica sede. L'esperienza di Amaala sarà arricchita dalla sua scenografia, che si estende all'interno di splendidi siti naturali incontaminati".

Il sig. Naples ha aggiunto: "Amaala rappresenta un'esperienza di lusso unica e trasformativa, in cui il turismo del benessere si integra con un mix articolato di arte, cultura e offerte sportive, individualmente adattate a uno stile di vita di gran lusso, compresa la disponibilità di una cornice di moda, servizi nel campo del vivere sano e spedizioni in mare durante tutto l'anno".

Amaala sarà caratterizzata da un'architettura straordinaria e da un lusso senza precedenti sia negli alberghi sia nelle ville private, oltre che da un pittoresco centro commerciale e un'accademia delle arti che favorisce la crescita e lo sviluppo di giovani artisti provenienti dall'Arabia Saudita e dalle regioni circostanti. Gli eventi culturali, le performance artistiche e le conferenze correlate attireranno visitatori internazionali nella regione; i visitatori potranno vivere una vasta gamma di esperienze turistiche uniche e personalizzate sullo sfondo di un paesaggio mozzafiato, paesaggi montuosi e immersioni in barriere coralline incontaminate. I porticcioli e uno yacht club entusiasmeranno gli appassionati di vela, attirando crociere di lusso esclusive. Gli esercizi commerciali vantano un mix eclettico di gallerie, atelier, laboratori artigianali e punti vendita su misura, oltre a una vasta gamma di raffinati ristoranti con un'offerta di cucina internazionale e locale.

Come previsto dal progetto Vision 2030, Amaala, insieme ad altri giga-progetti, sosterrà la diversificazione dell'industria turistica e del tempo libero dell'Arabia Saudita, promuovendo al contempo la conservazione culturale, il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.pif.gov.sa/en/pages/projectamaala.aspx

Informazioni sul fondo di investimento pubblico

Il fondo di investimento pubblico mira a diventare uno dei fondi sovrani più grandi e incisivi al mondo, consentendo la creazione di nuovi settori e opportunità che daranno forma alla futura economia globale, stimolando al contempo la trasformazione economica dell'Arabia Saudita.

A tal fine, il fondo sta costruendo un portafoglio diversificato di livello mondiale tramite investimenti in opportunità interessanti e a lungo termine in vari settori e classi di asset, sia a livello nazionale sia internazionale. Lavorando a fianco di partner strategici globali e rinomati gestori di investimenti, PIF agisce come principale ramo di investimento del Regno per fornire una strategia incentrata sul conseguimento di rendimenti finanziari vantaggiosi e valore a lungo termine per il Regno dell'Arabia Saudita, in linea con Vision 2030.

Nell'ottobre del 2017, in occasione della Future Investment Initiative, è stato lanciato il programma Fondo di investimento pubblico (2018-2020) nell'ambito dei programmi di realizzazione della visione (VRP) Vision 2030 del Regno. Il programma PIF è uno dei dodici VRP e funge da tabella di marcia per i prossimi tre anni relativamente al rafforzamento della posizione del PIF come motore della diversificazione economica nel Regno e al suo ruolo nella trasformazione dell'Arabia Saudita in una centrale di investimento globale. Il programma vedrà aumentare gli asset in gestione del fondo a oltre 400 miliardi di dollari entro il 2020 e delinea il modo in cui il PIF mira a integrare lo sviluppo del settore privato nel Regno tramite i nuovi investimenti sul territorio nazionale, suddivisi tra le holding saudite del fondo, lo sviluppo del settore saudita, lo sviluppo immobiliare e infrastrutturale saudita e i giga-progetti sauditi.

Informazioni su Amaala

Amaala sarà concepita come una meta per chi è alla ricerca di viaggi personali trasformativi ispirati all'arte, al benessere e alla purezza del Mar Rosso. Amaala sarà creata da un tratto di costa nordoccidentale dell'Arabia Saudita, precedentemente non edificato, tra Dibha e Alwajh. Amaala diventerà una destinazione globale unica sulla mappa dei jet setter.