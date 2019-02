21 febbraio 2019- 12:15 Il nuovo sistema di monitoraggio ambientale e gestione NetBotz® di APC by Schneider Electric migliora la sicurezza fisica con sorveglianza integrata, rilevamento e controllo degli accessi

(Stezzano, 21 febbraio 2019) - • La combinazione di video e sistemi di controllo degli accessi al rack consente ai Facility e IT Manager di proteggere i Data Center Edge e mantenere il controllo

• Estesi sistemi di sicurezza e monitoraggio ambientale con il downstream di un solo indirizzo IP riducono la complessità e velocizzano l'installazione

Stezzano (Bergamo), 21 Febbraio 2019 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, presenta il nuovo sistema di monitoraggio e gestione APC NetBotz® per migliorare la gestione e il controllo degli ambienti IT.

La nuova linea di soluzioni NetBotz include NetBotz Rack Monitor 750 e NetBotz Camera Pod 165.

Risultato di 20 anni di innovazione nel settore data center e nel monitoraggio dell'ambiente IT, NetBotz 750 introduce una potente nuova piattaforma software e un sistema per la gestione semplificata dei sensori, come prima linea di difesa dai tempi di fermo IT.

Progettato per fornire ai professionisti IT la visibilità e le capacità di monitoraggio necessarie per far fronte alle minacce fisiche e ambientali dei data center edge e rack non presidiati- per esempio eccessivo calore e umidità elevate, perdite d'acqua, presenza fumo e fuoco, nonché furti, errori involontari commessi da persone con accesso all’ infrastruttura fisica. NetBotz 750 è un dispositivo EcoStruxure ™ Ready, pertanto gli avvisi e i dati rilevati dai sensori delle unità di monitoraggio possono essere gestiti centralmente nella piattaforma DCIM cloud-based EcoStruxure IT.

"Negli ultimi anni, le soluzioni IT sono diventate così resilienti che a volte le persone dimenticano l’importanza delle condizioni ambientali", ha dichiarato Ron Catanzaro, Vicepresidente di Rack Systems e NetBotz, Schneider Electric.

"Con la diffusione delle reti edge, oggi gli spazi IT sono spesso allestiti in luoghi atipici, dove c’è molto passaggio di persone e le condizioni ambientali sono imprevedibili. Per questo è fondamentale introdurre sensori, sorveglianza e controllo degli accessi. La nuova generazione di NetBotz è la soluzione pronta per proteggere e controllare questi ambienti altamente specializzati. "

Secondo Infonetics Research, le aziende perdono fino a 100 milioni di dollari all'anno a causa del downtime; rischi ambientali molto comuni come perdite, eccessivo calore e umidità hanno causato l'11% di tutte le interruzioni operative nei data center avvenute in un anno.

Le funzionalità della nuova linea di soluzioni per la sicurezza e il monitoraggio ambientale introdotta nella suite NetBotz comprendono:

• controllo integrato di sorveglianza, rilevamento e badge, che si può effettuare tramite un solo indirizzo IP semplificando la gestione e velocizzando l'installazione; • nuove telecamere a bassa e a alta definizione, che offrono la migliore visibilità necessaria per mitigare le minacce che mettono a rischio i data center edge; • l'acquisizione di clip video basata su alert preimpostati, ad esempio rilevazione di movimento o apertura delle porte, che riduce la complessità nella gestione dei filmati di sorveglianza; • combinazione del controllo tramite badge dell'accesso al rack e dell'acquisizione di clip che offre una efficace sequenza di controllo, aiutando le aziende a mantenere la conformità con quanto previsto dai diversi standard di protezione dei dati; • supporto locale per i sensori wireless, che velocizza l'installazione, eliminando l'infrastruttura di cablaggio rigido normalmente richiesta per il monitoraggio ambientale.

I nuovi NetBotz Rack Monitor 750 e Camera Pod 165 sono già disponibili. NetBotz 250, lanciato a ottobre 2016, continuerà a essere proposto come soluzione di monitoraggio ambientale entry-level.

• Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti NetBotz, visitate la nostra pagina Web sul monitoraggio ambientale e sicurezza • Scopri EcoStruxure IT: https://ecostruxureit.com/?lang=it• Immagini in alta risoluzione disponibili qui• Video: Introduction to the NetBotz product line• Schneider Electric edge computing

Chi è Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

La divisione Secure Power di Schneider Electric, nata dall’acquisizione di APC nel 2007, è leader mondiale dei servizi per l’alimentazione ed il condizionamento di precisione, con un’offerta di prodotti, software e sistemi per applicazioni domestiche, aziendali, Data Center e ambienti industriali. www.apc.com/it

