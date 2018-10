30 ottobre 2018- 14:21 Il nuovo volto privacy delle Ferrovie Nord

(Milano, 30 ottobre 2018) - La certificazione privacy data protection dei fornitori nel bando per gli impianti di videosorveglianza

Milano, 30 ottobre 2018 - Ferrovie Nord, gestore dell'infrastrutture della rete ferroviaria della Lombardia, ha aperto i bandi di gara pubblici per l'ammodernamento degli impianti di videosorveglianza per la digitalizzazione delle stazioni ferroviarie.

E' in atto un vero e proprio restyling del sistema data protection per la società milanese che gestisce 331 km di rete e 124 stazioni su due rami, dislocati nelle province di Milano, Varese, Como, Monza e Brianza, Novara, a fronte dell'attuazione del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

Emerge come la sensibilità per la data protection e nei confronti delle nuove certificazioni privacy GDPR accreditate sia al centro dei requisiti richiesti dalla società.

I fornitori infatti, come emerge dai chiarimenti del bando, “dovranno dare evidenza di possedere una certificazione in materia di protezione dei dati personali o in materia di sicurezza delle informazioni rilasciata da organismi accreditati per le relative norme (es. ISO/IEC 27001:2013, ISDP 10003:2015)”.

In particolare la novità risiede nella certificazione ISDP©10003, schema di certificazione internazionale accreditato da Accredia per la valutazione del processo di conformità al GDPR, dei processi interni all’organizzazione in merito alla protezione dei dati personali con particolare riferimento alla corretta gestione dei rischi.

La nuova data protection, inizia a correre sui binari

FONTE BANDO: http://www.locoitalia.it/documents/11605/353978/QUESITO+5.pdf/79c62d16-2e0a-4a92-a3b1-ad7a99ab204d