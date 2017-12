Il principale brand cinese di liquori Tianchao Shangpin tiene un summit sulla condivisione di risorse e di brand

7 dicembre 2017- 12:00

- Il presidente del gruppo Kweichow Moutai e vice-segretario del partito Yuan Renguo durante l'evento ha spiegato che il 2017 si sta dimostrando essere un anno cruciale per il Gruppo Moutai durante il 13° piano quinquennale cinese, dal 2016 al 2020. Nonostante un ambiente economico internazionale complesso e in continuo mutamento, un rallentamento nel passo di crescita dell'economia cinese e continue correzioni al percorso di sviluppo dell'industria cinese, il gruppo ha mantenuto una rapida crescita, con molti indicatori che hanno raggiunto nuovi picchi, molto al di là delle più rosee aspettative.

Il segretario di partito e direttore generale del gruppo Li Baofang ha affermato: "l'iniziativa del gruppo 'Incontro in Africa attraverso l'aroma esclusivo - il branding della Nuova via della seta cinese di Kweichow Moutai' è stata un successo e rappresenta un'altra importante pietra miliare nella nostra storia". Inoltre il gruppo Moutai ha stabilito un fondo di interesse pubblico per supportare i più svantaggiati in Cina, in una mossa che intende aggiungere significatività al brand Tianchao Shangpin.

Il summit è stato condotto dal vicesegretario di partito e segretario del Comitato per l'ispezione disciplinare del gruppo Zhao Shuyue, con la partecipazione e i discorsi dell'ex vice-primo ministro croato e presidente dell'Alleanza mondiale per le bevande alcoliche dott. Ante Sominic e di sua moglie Rita Zhao. Il presidente del Consiglio per uno stile di vita salubre del Comitato sino-russo di amicizia, pace e sviluppo Liang Yushi ha letto un messaggio del presidente del Consiglio per gli stili di vita salubri russo, Sergey Krusev.

Tianchao Shangpin ha stabilito l'ambizioso obiettivo di raggiungere vendite per 3 miliardi di yuan (circa 450 milioni di dollari americani) per il 2018 e 10 miliardi di yuan (circa 1,5 miliardi di dollari americani) entro il 2020, puntando a raggiungere un obiettivo di vendita complessivo di 100 miliardi di yuan (circa 15 miliardi di dollari) per il gruppo, ha affermato il vice direttore e presidente di Tianchao Shangpin Wine (Guizhou), Huang Yongyi.

Il summit ha stabilito la roadmap per Tianchao Shangpin e si è dimostrato essere una vera iniezione di fiducia, stabilendo una solida fondazione sia per l'azienda che per il gruppo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ciascuno di essi si è imposto.

