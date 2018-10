8 ottobre 2018- 17:44 Il Salone nautico di Barcellona presenta la sua edizione più innovativa e imprenditoriale

- Innovazione, tecnologia e imprenditorialità sono i pilastri fondamentali del 57°Salone Nautico Internazionale di Barcellona, che si terrà dal 10 al 14 ottobre a Port Vell, nella capitale catalana. Il Salone sarà più grande dell'8% rispetto all'anno precedente, con un maggior numero di vetrine, barche, spazi e attività che permetteranno ai visitatori di conoscere meglio il futuro della vela e di godersi il mondo della navigazione.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/754648/Barcelona_Boat_Show.jpg )

Organizzato da Fira de Barcelona in collaborazione con l'Associazione Nazionale delle Imprese Nautiche (ANEN in spagnolo), il Salone Nautico di Barcellona salpa verso la sua dimensione più professionale con l'organizzazione del primo Nautic Tech International Investment Forum, un concorso che coinvolge 35 start-up nazionali e internazionali legate al settore nautico, e la seconda edizione delle sessioni Professional Meetings, una serie di incontri il cui obiettivo è quello di promuovere i contatti commerciali tra i professionisti del settore nautico.

Inoltre, il Salone Nautico presenterà più di 120 nuovi prodotti nel campo delle imbarcazioni, dei motori e dell'elettronica, rivelando il modo in cui i principali marchi mondiali si stanno impegnando a incorporare la tecnologia per migliorare la performance di barche a vela, yacht, motoscafi e motori. Questi nuovi prodotti includono una dozzina di modelli candidati per il premio "Barca europea dell'anno".

Di conseguenza, le banchine, El Moll d'Espanya e El Moll de la Fusta a Port Vell ospiteranno una delle più grandi mostre galleggianti degli ultimi anni e la migliore esposizione attualmente disponibile in Spagna. Nel frattempo, a terra, saranno esposte piccole imbarcazioni e gommoni rigidi, oltre agli ultimi prodotti nel campo dell'elettronica, dei motori, delle vernici, delle vele, dei rimorchi, dei charter e dei servizi nautici.

Marchi come Astondoa, Hanse, Solaris, Dufour, Jeanneau, Bénéteau, Sunseeker, Azimut, Bayliner, De Antonio Yachts, Pardo Yachts, Prestige e Quicksilver parteciperanno a una manifestazione che rifletterà il miglioramento della realtà del settore. Nel 2018 l'esposizione comprenderà 275 vetrine e più di 700 imbarcazioni (171 in acqua) distribuiti su una superficie netta di oltre 25.400 metri quadrati, superiore dell'8% rispetto all'anno precedente. Inoltre, ci sarà uno spazio di vendita per le imbarcazioni usate di lunghezza compresa tra i 18 e i 30 metri.

Inoltre, il Salone Nautico di Barcellona attribuirà particolare importanza alla vela sportiva e alla vela leggera e un ampio programma di attività ed esperienze per la promozione della vela costituirà un'altra delle principali attrazioni del Salone Nautico di quest'anno.