8 febbraio 2019- 18:30 Il sistema Skeyetech di Azur Drones ottiene la prima autorizzazione in Europa per far volare i droni in modo completamente autonomo

- Si tratta di una vera e propria svolta per la storia del drone civile professionale.Per la prima volta, la DGAC - la Direzione generale dell'aviazione civile francese che disciplina l'utilizzo dei droni in Francia - ha approvato un drone completamente automatico senza pilota, aprendo così la strada a nuovi utilizzi

Azur Drones, leader europeo per i droni di sorveglianza, ha ottenuto la prima e unica autorizzazione della DGAC per un drone completamente automatizzato - il sistema Skeyetech - che decolla da una stazione base senza pilotaggio da remoto. Si tratta di un'autorizzazione specifica senza precedenti dal momento che in Francia, per qualsiasi scenario di volo autorizzato, è obbligatoria la presenza di un pilota qualificato.

I droni Skeyetech possono volare su zone riservate, oltre la visuale diretta (BVLOS), sia di giorno che di notte, su centri urbani, sotto la semplice supervisione di un operatore a distanza. Con questa autorizzazione esclusiva, il sistema sarà manovrato direttamente da un agente di sicurezza senza il brevetto di pilota. Il drone verrà così impiegato per perlustrare la zona o fornire importanti informazioni aeree in caso di allarme.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che ricompensa 18 mesidi stretta collaborazione con i servizi della DGAC. Il nostro sistema ha dovuto rispettare le disposizioni delle autorità dell'aviazione civile in materia di sicurezza, affidabilità e qualità . Naturalmente si è trattato di un processo molto impegnativo a seguito del carattere completamente automatico del nostro sistema», ha spiegato l'amministratore delegato di Azur Drones, Stéphane Morelli.

«Questa autorizzazione senza precedenti è una tappa fondamentale per il drone civile professionale», ha aggiunto il presidente di Azur Drones, Jean-Marc Crépin. «Azur Drones sblocca un enorme mercato attualmente frenato dalla complessità della realizzazione di soluzioni comuni per i droni. A differenza delle soluzioni standard con pilota, i nostri sistemi sono di facile utilizzo, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, precisi e affidabili».

Con questa autorizzazione, Azur Drones conferma la sua leadership nonché l'eccellenza tecnologica. L'azienda mira a far diventare il drone autonomo uno standard nel mercato della sicurezza, sia in Francia che in altri paesi. Azur Drones è già in trattative con altre autorità al fine di ottenere autorizzazioni analoghe in molti altri paesi.

Azur Drones

Fondata nel 2012, Azur Drones è attualmente leader in Europa per i droni di sorveglianza. Pioniera nelle soluzioni per droni senza pilota, l'azienda ha elaborato una soluzione per drone completamente autonomo da impiegare nel campo della sicurezza, soprattuto nei contesti più delicati e complessi. Il sistema Skeyetech è il primo drone autonomo in Europa approvatto dalle autorità. È in grado di eseguire perlustrazioni, voli di ricognizione o fornire assistenza in situazioni di crisi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Con sede in Francia, Azur Drones collabora con società ed autorità consolidate sia dentro che fuori il territorio francese (Stati Uniti e Medio Oriente). È inoltre impegnata in diverse partnership strategiche con i principali attori del mercato della sicurezza e della sorveglianza, quali Genetec.

