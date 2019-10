10 ottobre 2019- 11:43 Il sogno del natale arriva all'Ippodrono SNAI San Siro

(Milano, 10 ottobre 2019) - Il più grande villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia a Milano dal 22 novembre al 30 dicembre 2019.

Milano, 10 ottobre 2019 – Dal 22 novembre al 30 dicembre il Sogno del Natale diventa realtà. Quest’anno, per la prima volta a Milano, all’ Ippodromo Snai San Siro, verrà realizzato un villaggio irripetibile in Italia, un luogo incantato in cui le fiabe prenderanno vita.

Si tratta del Villaggio di Babbo Natale, un “parco tematico” unico nel suo genere realizzato sotto la direzione creativa di Riccardo Ferrero, che vi farà vivere un’esperienza immersiva all’interno del sogno che da sempre unisce tutte le generazioni, il Natale.

Varcando i cancelli di questo universo incantato, entrerete in una realtà parallela: in un’area complessiva di 30.000 metri quadrati, organizzati in “mondi a tema”, attori e ballerini professionisti - nelle vesti di Elfi e puppets giganti – metteranno in scena un vero e proprio spettacolo live (coreografato da Bledar Radonshiqui), e vi racconteranno aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.

Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa di Babbo Natale (a sua volta costituita da molteplici ambienti di fantasia), e si concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo Natale.

Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della Scrittura - in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare a Babbo Natale - e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.

Per finire il Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.

Un grande spazio del Villaggio sarà dedicato all'area food, con casette di legno trasformate in stand gastronomici per tutti i gusti, e all'area "giostre e giochi" pensata per i più piccoli.

Il percorso esterno del Villaggio sarà visitabile anche a bordo di un trenino colorato che farà tappa nei vari mondi da esplorare, per rendere ancora più allegra quell'atmosfera natalizia che tutti noi, grandi e piccini, conserviamo nel cuore e nei ricordi.

LA LOCATION – IPPODROMO SNAI SAN SIRO

Per l’allestimento del più grande Villaggio di Babbo Natale mai realizzato in Italia è stato scelto un luogo speciale: l’Ippodromo Snai San Siro. Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l’Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresenta per la città di Milano un incredibile polmone verde di oltre 600.000 mq e con oltre circa 2.700 alberi ad alto fusto.

Ma l’Ippodromo non è solo un luogo di sport, natura e cultura. Tre anni fa Snaitech, società proprietaria dell’Ippodromo, ha avviato un progetto di valorizzazione dell’impianto finalizzato ad aprirlo alla città e a tutti i cittadini. La risposta è stata straordinaria: attraverso l’organizzazione di eventi, concerti, iniziative enogastronomiche e partnership con le scuole, in tre anni 500.000 persone hanno avuto l’opportunità di visitare l’Ippodromo Snai San Siro, che ormai è a tutti gli effetti uno dei poli di ritrovo e intrattenimento più apprezzati della città di Milano. Quale luogo migliore, quindi, per allestire la dimora italiana di Babbo Natale?

ORARI:

Il Villaggio sarà aperto secondo il seguente calendario:

Da lunedì a giovedì: dalle ore 14 alle ore 21.

Venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 10 alle ore 23.

Domenica e festivi: dalle ore 10 alle ore 21.

Il 24/12: dalle ore 10 alle ore 18.

Il 25/12: dalle ore 16 alle ore 22.

Il 26/12: dalle ore 10 alle ore 21

VENDITE:

Biglietti in vendita sulle piattaforme online TicketOne e TicketMaster a partire dal 10 ottobre alle ore 10.00.

Queste le fasce di prezzo a disposizione:

Giorni feriali (lunedì-venerdì): adulti 12 euro - bambini 10 euro

Giorni festivi (sabato-domenica): adulti 15 euro - bambini 12 euro

Ticket Silver: adulti 23 euro - bambini 18 euro (solo sabato e domenica)

Ticket Open Gold: adulti 28 euro - bambini 23 euro

I bambini entrano gratis fino ad un anno di età, e fino ai 12 anni non compiuti hanno diritto al biglietto ridotto. Gli over 65, nelle giornate feriali (lunedì-venerdì), pagano 10 euro. L'accesso al parco è consentito a tutti i possessori del ticket a partire dall’orario di apertura del parco senza limitazioni, mentre l'accesso alla Casa di Babbo Natale sarà regolato in base agli specifici giorni e orari stampati sui biglietti acquistati. Ĕ possibile acquistare biglietti ticket silver (validi per il giorno indicato, ma con accesso alla casa di Babbo Natale in qualsiasi orario e con la formula saltacoda) e biglietti ticket gold (validi per tutto il periodo di apertura del Villaggio, ovvero dal 22/11 al 30/12, con accesso alla casa di Babbo Natale in qualsiasi orario e con la formula saltacoda).

Amici a quattro zampe: Presso le aree esterne del parco è consentito l’ingresso a qualsiasi animale da compagnia al guinzaglio; nel caso di cani di grossa taglia occorre la museruola. All'interno delle strutture è consentito l’ingresso a cani di piccola taglia al guinzaglio o nell'apposito trasportino. I cani guida hanno libero accesso a tutte le aree.

http://www.ilsognodelnatale.it/ www.facebook.com/ilsognodelnatale/ www.instagram.com/ilsognodelnatale/

@ilsognodelnatale #ilsognodelnatale #vivilsognodelnatale #iosognoilnatale