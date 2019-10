14 ottobre 2019- 17:54 Il successo di casinamia.com: Il portale informativo sulla casa raggiunge 500.000 visualizzazioni mensili.

(Milano, 15/10/2019) - Milano,15/10/2019 - Casinamia.com nato nel 2016 come portale di informazione sulla casa, raccoglie sempre maggiori consensi.

Il portaleCasinamia.com, nasce nel 2016, grazie all’entusiasmo del suo fondatore, Paolo Della Santa, esperto di web marketing, ma soprattutto vero appassionato di tematiche inerenti la casa ed il suo abitare. Questo suo interesse, maturato a seguito di un’esperienza lavorativa come agente immobiliare, lo ha portato ad investire in questa sfida, in cui assieme ai suoi collaboratori ha creduto pienamente sin dal primo giorno.

Il sito, da diversi anni, diffonde informazioni utili per vivere la casa al 100% e conquista sempre maggior spazio e visibilità sul web, raggiungendo oramai le 500.000 visualizzazioni mensili.

Il successo di questo progetto è in gran parte dovuto anche al team di esperti del settore ed appassionati writer che collaborano con amore, professionalità e dedizione, al progetto, scrivendo e dispensando consigli.

Sul sito è possibile leggere sia articoli informativi di vario tipo, che guide all’acquisto, ma persino ricette e curiosità.

Si trovano notizie preziose di carattere tecnico e normativo, utilissime qualora si desideri vendere, acquistare, o ristrutturare casa. Ad esempio, potrete scoprire quando è necessario disporre della certificazione dell’impianto elettrico e come ottenerla. O ancora, potrete comprendere a cosa ci si riferisce quando si parla di classe energetica di un edificio e che differenza c’è tra un’abitazione in classe A ed una in classe B, C, ecc…

Il nostro architetto, poi, dispensa consigli d’arredo e progettazione, mettendo in guardia i lettori rispetto a tutte quelle questioni d’ordine burocratico e normativo, che attengono alla presentazione delle pratiche edilizie e che troppo spesso vengono sottovalutate dai non addetti ai lavori.

Non sapete che tipo di pavimentazione scegliere? Come disporre gli elementi d’arredo? Vorreste rinnovare la stanza da letto? Il più delle volte è possibile intervenire con pochi semplici accorgimenti, basta utilizzare la strategia migliore ed il sito ve le fornisce.

Su Casina Mia, però, è possibile anche reperire recensioni di prodotti per la casa, per fare shopping in modo attento e consapevole. Desiderate acquistare un addolcitore d’acqua, una bistecchiera, una scopa elettrica, un salvavita per anziani, un impianto di videosorveglianza, o qualunque altro oggetto d’uso domestico?

Casinamia.com vi viene in soccorso, offrendo al consumatore una panoramica di tutti i prodotti migliori di quella data tipologia presenti in commercio, comparando prezzi, caratteristiche tecniche ed estetiche. In questo modo sarete certi di acquistare solo i prodotti migliori.

Casina Mia è un progetto che ruota attorno al mondo dell’abitare a 360°. La casa è il luogo per antonomasia in cui chiunque si sente bene e protetto. Per tale ragione, rendere la propria abitazione sempre più bella, accessoriata, accogliente e confortevole dovrebbe essere interesse di tutti: di certo lo è per il team di CasinaMia, ma il successo di questo progetto conferma che lo è anche per molti lettori.

