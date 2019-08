28 agosto 2019- 16:04 Il velista disabile Marco Rossato torna in azione per avvicinare i giovani disabili allo sport velico.

(Firenze, 28 agosto 2019) - Dal 31 agosto parte il tour del velista con giornate formative e uscite in barca aperte a tutte le persone con disabilità

Firenze, 28 agosto 2019 - Marco Rossato, il primo velista disabile che ha portato a termine la circumnavigazione dell’Italia nel 2018 a bordo di un trimarano con la sola compagnia del suo fedele cagnolino Muttley, si rimette al timone per mantenere fede al progetto di avvicinare le persone disabili alla vela, superando ogni barriera. Si chiama SAIL FOR ALL il progetto 2019 di Marco e – in collaborazione con le Unità Spinali di alcuni Ospedali italiani e con le marine maggiormente attrezzate – prevede tappe in diverse città italiane. Duplice l’appuntamento di ogni tappa: un incontro di coinvolgimento in cui Marco porterà la propria testimonianza con la presenza di altri ospiti di primo piano, come gli esperti delle Unità Spinali dei singoli territori, che insieme approfondiranno le tematiche di disabilità e sport. A seguire, per ogni tappa, sarà possibile partecipare alle uscite in barca a vela, dove Marco farà da skipper portando giovani disabili in una giornata di divertimento e sperimentazione del potere di questo sport a bordo di una barca a vela appositamente progettata.

Si comincia a Firenze sabato 31 agosto, dove è prevista la testimonianza di Marco, ma anche il contributo del dottor Massimiliano Banci, Presidente Gruppo Sportivo Unità Spinale di Firenze, a cui farà seguito la presentazione del progetto “Lo Sport nella Disabilità”.

Si prosegue con Perugia, presso l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dove il 3 settembre si terrà un incontro con Marco e una sessione di confronto con ospiti del Comitato Paralimpico, della Lega Navale e del Club Velico Trasimeno.

Per tutti, si prosegue poi a Livorno domenica 8 settembre. Al Moletto di Ardenza (in Viale Italia) dalle 8:30 fino al pomeriggio sarà possibile provare un’esperienza emozionante: salire a bordo della barca a vela “Tornavento”, uno sloop di 10 mt accessibile e delle barche a motore Primo Pensiero e Secondo Pensiero (10 mt e 6 mt Mac Kee head Hammer). “Tornavento” è una barca speciale perché nasce per essere inclusiva poiché offre a chiunque, anche a chi soffre di limitazioni motorie, la possibilità di muoversi e gestirsi in autonomia: è infatti la prima barca da diporto costruita in Italia a poter essere condotta anche da persone disabili.

Durante gli incontri di Firenze e Perugia, Marco Rossato spiegherà le modalità per partecipare a questa bellissima avventura.

Il progetto del 2019 di Marco intende raggiungere un obiettivo divulgativo sul potenziale delle attività sportive in presenza di disabilità e al tempo stesso educare al rispetto dell’ambiente, in particolar modo sensibilizzando verso il problema delle microplastiche nei mari.

Lo sport rappresenta un’attività di spiccato valore morale: oltre ad essere un’opportunità per realizzare le proprie potenzialità, offre l’occasione privilegiata per incontrarsi e conoscersi senza barriere e pregiudizi. Lo sport allena ad affrontare le difficoltà, educando ai valori della vita, insegnando a rialzarsi ad ogni sconfitta. Diventa costante spinta a migliorarsi, puntando sulle risorse personali. Permette di raggiungere obiettivi di crescita individuale lavorando in sintonia con il gruppo. Il progetto, sviluppato intorno a questi principi, ha incontrato – per il secondo anno consecutivo – il sostegno di una grande realtà nel mondo della salute come B. Braun ed è condiviso con tante Associazioni del settore tra le quali l’Associazione I Timonieri Sbandati ASD a cui appartiene lo stesso Marco Rossato.

Tutte le informazioni sul progetto e le nuove tappe di SAIL FOR ALL nel sito www.sailforall.it