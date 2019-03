12 marzo 2019- 15:46 Il video virale della magia di “Luci d’Artista” a Salerno

(Salerno – 12/03/2019 ) - Salerno – 12/03/2019 - L’edizione “Luci d’Artista 2019” a Salerno è stato uno straordinario successo non solo di visitatori in città ma anche di utenti online grazie ad un video coinvolgente a forti tinte emotive che risalta l’affascinante magia folkoristica di luci e colori tra le strade e le piazze cittadine.

Il video è stato realizzato da Cool Web Agency (https://cool-agency.it/), Partner ufficiale della “City Eye” per “Luci d’Artista” e agenzia di marketing e comunicazione che offre prodotti, servizi professionali in ambito web a 360 gradi e consulenze social mediae non solo.

Ogni anno la città di Salerno si illumina con la magia di “Luci d’Artista”, un appuntamento artistico e culturale immancabile che colora la città di un’atmosfera incantata e fiabesca richiamando nel periodo natalizio migliaia di visitatori. Molto più che semplici luci di Natale, si tratta di vere e proprie installazioni ed opere d’arte in cui non sono soltanto le strade a vestirsi di luce, ma anche gli spazi verdi, trasformando l’intera città in un’esplosione di singolari emozioni e allegria.

È uno spettacolo incantevole che a Salerno si ripete ormai dal 2006 e offre uno scenario unico e avvolgente in tutti gli angoli della città.

Anche quest’anno la rassegna si è dimostrata un’attrazione turistica magnetica con numeri straordinari e strutture ricettive (alberghi, B&B, fittacamere, locazioni turistiche di ogni tipo) stracolme sia in città che in una buona parte dei comuni limitrofi.

A rendere ancora più affascinante la proposta attrattiva ci ha pensato l’elegante ruota panoramica – City Eye – che dalla sua imponente altezza di 55 metri, ha permesso di avere una visione incantevole e suggestiva della città.

La Ruota Turistica “City Eye”, di proprietà della Tulimieri Group, è anche il simbolo di un video divenuto ben presto virale sul web per la sua impronta fortemente coinvolgente. Il breve filmato dedicato alle Luci d’Artista che vuole comunicare l’augurio della città di Salerno al mondo intero ha ricevuto diverse migliaia di visualizzazioni in poche ore suscitando forti emozioni nel pubblico in rete che ha mostrato il proprio apprezzamento attraverso numerosi like, commenti entusiasti e condivisioni.

Quasi un minuto e mezzo di emozioni da vivere col fiato sospeso che potete visualizzare qui:

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=1I_b3dI07HA

