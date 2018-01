Ilijana Vavan è il nuovo Managing Director per l'Europa di Kaspersky Lab

26 gennaio 2018- 13:03

(Roma, 26 gennaio 2018) - Ilijana Vavan è tornata a far parte di Kaspersky Lab assumendo, a partire da gennaio 2018, il ruolo di Managing Director per l'Europa. Proviene da Oracle dove ha lavorato come Senior Sales Director e vanta quasi 25 anni di esperienza nel settore IT in ruoli dirigenziali in ambito tecnico e di vendite. Ilijana aveva lavorato in Kaspersky Lab dal 2010 al 2012.

Ilijana Vavan sarà responsabile della strategia aziendale a livello europeo e della crescita delle vendite e guiderà, inoltre, il team europeo con l’obiettivo di consentire lo sviluppo e la continua crescita in ambito B2C, digitale e enterprise.

Ilijana ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della sicurezza IT, del SaaS e del Cloud così come nell’ambito delle soluzioni dei software applicativi e dell’IoT. Ilijana arriva da Oracle, dove è stata Senior Sales Director, HCM e ha contribuito alla crescita delle vendite in Germania e Svizzera. Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Kontron, Saba Software, Juniper Networks e anche in Kaspersky Lab dove, dal 2010 al 2012, è stata MD per l'Europa occidentale. In precedenza, Ilijana ha ricoperto diversi ruoli in Microsoft, tra cui quello di responsabile della strategia enterprise e dei partner per l'Europa centrale e orientale.

Ilijana ha conseguito un master in Scienze Informatiche presso la Technical University di Twente nei Paesi Bassi. Con una vasta esperienza nel settore dell’ICT e della sicurezza informatica e grandi successi, Ilijana ha acquisito una reputazione eccezionale in ambito di Business Development, General Management, Vendite, Marketing, Servizi, Strategie ed Execution.

"Sono molto felice di tornare in Kaspersky Lab e poter giocare un ruolo chiave nel contribuire al suo successo futuro. Data la crescita degli attacchi e delle vulnerabilità che colpiscono gli utenti privati e le attività commerciali, la sicurezza informatica diventa sempre più importante per gli utenti privati e le aziende. Kaspersky Lab, grazie alla sua tecnologia e alla ricerca leader di mercato ha una grande opportunità di proseguire nella sua ambiziosa mission di proteggere chiunque all’interno del cyber spazio", ha dichiarato Ilijana Vavan.

"La notevole esperienza di Ilijana nelle vendite del settore IT e la sua passione ci rendono fiduciosi del fatto che contribuirà ulteriormente alla crescita a livello europeo dell’azienda, costruendo relazioni più solide e di maggior successo tra clienti e partner", ha dichiarato Alexander Moiseev, Chief Business Officer Kaspersky Lab.