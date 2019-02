5 febbraio 2019- 15:14 Impatto climatico e investimenti sostenibili nella prossima puntata di Market Star su Le Fonti TV

(Milano, 5 febbraio 2019) - Nella prossima puntata di Market Star, in onda in diretta il 6 febbraio alle ore 10.30, Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) ospitano in studio Federica Loconsolo di Etica Sgr.

Torna l’appuntamento con Market Star, il format originale di Le Fonti TV in collaborazione con Morningstar.

Nella prossima puntata, in onda il 6 febbraio alle ore 10.30 in diretta dagli studi televisivi, Manuela Donghi e Sara Silano faranno il consueto punto mensile sulle dinamiche dei mercati.

Ospite di questa puntata Federica Loconsolo, responsabile dei clienti istituzionali e mercati esteri di Etica Sgr. Con lei affronteremo il tema dei cambiamenti climatici e delle tematiche etiche delle aziende che stanno influenzando anche i mercati degli investimenti influenzandole in modo importante e indelebile. Etica Sgr fin dall’inizio della propria attività ha sempre messo al centro del proprio modello di investimento l’attenzione delle aziende verso queste tematiche, partecipando attivamente alla governance delle società su cui investe.

Laureata in Economia all'Università Bocconi, con un master in finanza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Federica Loconsolo ha una esperienza quasi ventennale nel settore del risparmio gestito. Ricoprendo responsabilità crescenti, ha lavorato nei team commerciali delle sedi italiane di primarie società di asset management, quali ING Asset Management (oggi NN Investment Partners), Merrill Lynch Investment Managers (oggi Blackrock), Julius Baer Asset Management (oggi GAM), Allfunds Bank. Nel 2011 entra in Etica SGR per guidare lo sviluppo commerciale della società. Dal 2017 si occupa dell’ampliamento delle attività commerciali sul segmento degli investitori istituzionali e sui mercati extra-Italia.

Il format è diventato ormai un appuntamento importante all’interno del palinsesto di Le Fonti TV. Durante la puntata vengono analizzati i diversi mercati internazionali, cercando di offrire un’interpretazione puntuale e dando evidenza dei possibili scenari alla luce dei cambiamenti geopolitici mondiali. Un format televisivo con contenuti di alto valore aggiunto, che in poco tempo è riuscito a diventare un importante riferimento per la comunità dell’asset management.

L’importante collaborazione tra Le Fonti TV e Morningstar risponde al sempre più importante bisogno per professionisti ed investitori di essere informati ed avere una chiara visione di insieme e una interpretazione imparziale e corretta dei mercati finanziari.

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica.

