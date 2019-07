26 luglio 2019- 17:09 Imprese e sostenibilità: criteri ESG per crescere

(MILANO, 26 luglio 2019) - Qual è l’approccio delle aziende italiane alle politiche ESG? Cosa può essere fatto per incentivarle? Se ne è parlato a Woman in Finance, su Le Fonti TV

MILANO, 26 luglio 2019 – Ospiti di Annabella D’Argento nella puntata di Women in Finance andata in onda venerdì 26 luglio alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), sono state Ada Rosa Balzan, CEO SI Rating e Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation.

Tema cardine della puntata è stato l’approccio delle imprese alla sostenibilità. In particolare sono state illustrate le possibilità offerte da SI Rating, l’innovativo sistema sviluppato dalla start up ARB Consulting per misurare, monitorare e comunicare correttamente la sostenibilità, valutando gli impatti Ambientali, Sociali e di Governance ed evidenziando a quali obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU si sta contribuendo.

La realtà guidata da Ada Rosa Balzan, riconosciuta tra i massimi esperti in Italia in tema di sostenibilità, è il primo strumento integrato di riferimento per aiutare le imprese italiane ad adeguarsi alle normative vigenti e sviluppare una strategia in linea con i principi internazionali di sostenibilità.

La puntata è quindi proseguita con il consueto outlook sui mercati ed il commento ai temi più discussi della settimana.

Claudia Segre si è Laureata all’Università di Torino in Bachelor Economics – Major International Economics, ha lavorato presso primarie Banche italiane per oltre 30 anni e collaborato con varie Università e Fondazioni per diffondere l’importanza della cultura economica e finanziaria. Ha dedicato la sua carriera di Trader e Manager allo studio dei rischi e delle dinamiche dei mercati internazionali, nonché all’approfondimento delle dinamiche geopolitiche globali ed alle relative correlazioni economico finanziarie, ricoprendo ruoli di responsabilità sul Trading e Manageriali nelle CapoGruppo di Unicredit Group, Gruppo Intesa e Credito Emiliano. È Socio Fondatore di ASSIOM FOREX, già Vice Presidente di ASSIOM e attiva in Associazione dal 1993. È stata Segretario Generale ASSIOM FOREX dal 2009 al 2016, ed è attualmente Direttore Responsabile delle Pubblicazioni e Membro del Consiglio Direttivo. Chairman Board of Education di ACI FX International dal 2012 al 2015, ora è Honorary Member ACI International. Membro della Consulta degli Esperti della VI Commissione Finanze Camera dei Deputati dal 2016 al 2018. Dal 2016 è Presidente della Global Thinking Foundation, organizza e sponsorizza progetti finalizzati a migliorare l’inclusione sociale ed economica in Italia, Europa e USA, attraverso diverse collaborazioni con le istituzioni pubbliche ed enti privati.

Ada Rosa Balzan è esperta di strategie di sostenibilità per aziende ed enti pubblici oltre che docente in varie università e Business School italiane (tra cui Università Cattolica, Business School del Sole24Ore e Fondazione Cuoa) e relatore accreditato nelle conferenze di settore. Ricopre inoltre vari incarichi tra cui Responsabile Nazionale dei progetti di sostenibilità in Federturismo Confindustria, è membro di numerose commissioni in UNI e di gruppi di sostenibilità di Confindustria. Ha partecipato come esperta riconosciuta su questi temi al Sustainable innovation forum UN Environment durante la Cop 23 a Boon nel 2017, al Sustainable investment forum Europe Unep a Parigi 2018 e 2019 e al Climate innovation forum di Londra svoltosi a luglio 2019. Da oltre vent’anni, si impegna per promuovere un sistema improntato sulla sostenibilità integrata ed è riconosciuta come uno dei massimi esperti italiani nel settore.

Women in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una “cosa da uomini”. Non è un caso se nei comitati esecutivi delle società di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media è del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D'Argento, in diretta il venerdì alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversità incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’è bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte società si stanno impegnano a favorire la parità di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo.

Ad oggi il progetto Women in Finance è stato portato avanti ospitando personalità di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Elena Bossola (Gruppo Edmond de Rothschild), Francesca Senette (We World), Francesca Marsico (WomanHack), Vincenza Belfiore (Azimut Wealth Management), Laura Balla (MetLife), Angela Rebecchi (QBE Italia), Alessandra Pasini (SNAM), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

