27 dicembre 2018- 10:40 Informarea: nuovi contenuti e traffico in forte crescita

(Milano, 27 dicembre 2018) - Milano, 27 Dicembre 2018 - La tecnologia è uno degli argomenti più ricercati sul web. Un trend in forte crescita da diversi anni a questa parte e con previsioni di medio lungo periodo davvero molto interessanti. Dalle recensioni dedicate all’acquisto di smartphone e pc, passando alle guide che spiegano come affrontare determinate problematiche relative all’utilizzo dei suddetti strumenti. In questo scenario troviamo Informarea che, da sempre, si è posto l’obiettivo di rivolgersi ad un pubblico ampio, realizzando contenuti di estrema qualità che fossero facilmente comprensibili anche da chi non mastica “pane e tecnologia”.

Il 2018 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il progetto che, oggi, può contare su oltre 300 mila visitatori al mese e un traffico in continua e costante crescita grazie ad un lavoro mirato sulla ricerca dei trend del momento e dei contenuti più ricercati dagli utenti.

Lo streaming online

Tra i contenuti più apprezzati dai visitatori spiccano, sicuramente, le “liste”, ossia dei contenuti dove vengono recensite una serie di risorse di qualità a cui gli utenti possono accedere per usufruire di determinati servizi. Ne è un esempio lampante la lista dei siti dove vedere film in streaming. In questa guida l’utente può trovare una selezione di siti, costantemente aggiornata, di siti che offrono la possibilità di vedere film online anche senza la registrazione.

Molto apprezzata dai lettori di Informarea, anche la guida ai siti per vedere le partite di calcio in streaming. Anche in questo caso è stato fatto un lavoro di selezione molto accurato che permette, all’utente, di avere accesso ad una risorsa sempre attuale. Il fatto che questi contenuti siano molto apprezzati e segno, anche, del forte interesse delle persone per un argomento come lo streaming che continua, mese dopo mese, ad attrarre un numero sempre maggiore di persone.

Guide e tutorial di tecnologia

Continuando ad analizzare le statistiche del sito si evince che anche il settore dei tutorial risulta essere particolarmente attrattivo. Come spostare foto e video su una scheda Sd o come configurare una pec sono solo alcuni degli argomenti più letti del sito. Anche in questo caso si evince di come le persone siano alla ricerca di risposte ai propri dubbi e alle proprie domande.

Insomma chi di noi non ha mai avuto bisogno di cercare una risposta ad un problema relativo all’uso dell’email, del telefono o di un software? Ormai siamo talmente dipendenti dai nostri dispositivi elettronici che non riusciamo più a farne a meno. Pertanto quello dei tutorial e delle guide è sicuramente un settore in forte crescita.

Informarea: obiettivi per il 2019

Forte di un traffico in continua crescita lo staff di Informarea si appresta ad avviare il 2019 con grande entusiasmo e voglia di fare sempre meglio. L’obiettivo è quello di alzare ulteriormente il livello di qualità dei contenuti e di crescere in termini di utenti raggiunti mensilmente.

Fabrizio Cannatelli, ideatore del progetto, sottolinea come “la crescita di Informare sia frutto di un duro e costante lavoro. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una risorsa davvero utile per gli utenti. Un luogo dove poter trovare una risposta alle proprie domande sull’utilizzo degli strumenti tecnologici. Adesso è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Informarea è un progetto finalmente maturo e il 2019 cercheremo di diventare il punto di riferimento assoluto per il settore tecnologia”.

Per maggiori informazioni: Sito Web: https://www.informarea.it/

Comunicato a cura di: Img Solutions srl (imgwebsolutions.it)