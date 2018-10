12 ottobre 2018- 11:16 Informarsi online sulla cessione del quinto, i migliori siti specializzati

(Milano 12 Ottobre 2018) - Milano 12 Ottobre 2018 - I prestiti sono associati a processi di valutazione che passano dalla considerazione delle caratteristiche del richiedente. A fare la differenza, in relazione a buona parte dell’offerta, è il profilo lavorativo del consumatore.

Nel novero delle proposte di riferimento per il segmento di dipendenti e pensionati, la cessione del quinto è, ormai da anni, tra le scelte più note e apprezzate. Un successo decretato dalla semplicità del rimborso, dalla versatilità di utilizzo e dalle poche, rispetto a molte altre tipologie di finanziamento, garanzie previste per l’attivazione della linea di credito.

Prestiti per dipendenti e pensionati, cessione dello stipendio o pensione

Con la cessione del quinto il debitore seleziona una proposta a tasso fisso e avrà un piano di ammortamento contraddistinto da rate costanti. Una differenza primaria rispetto ad altri finanziamenti riguarda il soggetto che andrà a eseguire il rimborso: non è il dipendente ma il datore di lavoro, che corrisponderà alla banca le rate. La rata sarà trattenuta dalla busta paga.

Se il beneficiario della cessione è un pensionato invece il rimborso si verifica da parte dell’ente previdenziale, mentre la rata è trattenuta dal trattamento pensionistico. Viene definita cessione del quinto poiché il valore della rata non eccede, solitamente, il 20% dello stipendio netto.

Il pubblico di questo tipo di prestito è rappresentato dai dipendenti pubblici, statali e privati, nonché dai pensionati. I consumatori coinvolti devono disporre di un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Viene poi stabilita, nell’ambito dei requisiti attinenti all’accesso, una soglia base per l’anzianità lavorativa.

Rimanendo nel campo dei requisiti, è presa in considerazione anche l’impresa che ha assunto il dipendente. Uno dei grandi vantaggi della cessione del quinto, come ricordato nei precedenti paragrafi, riguarda le garanzie. Il consumatore non deve fornire garanzie reali. Sarà però coinvolto il TFR acquisito (o la pensione nell’eventualità di pensionati).

Un altro beneficio di cui godono i sottoscrittori di prestiti su cessione del quinto sono le elevate possibilità che il finanziamento venga concesso. Ciò ovviamente a condizione che il richiedente (e la relativa impresa) risponda ai requisiti.

La banca potrà contare su una restituzione del credito automatica, ragione per cui la cessione del quinto è fornita a chi ha avuto difficoltà nel rimborso di finanziamenti. Una categoria di consumatori che incontra solitamente problemi nel rivolgersi agli istituti di credito.

Ci sono infine gli importi. A disposizione del dipendente o pensionato vi sono somme elevate, almeno potenzialmente, cosa che non riscontriamo in altre linee di credito.

Guide ai prestiti: informazione indipendente con Prestitiecessionedelquinto.com

Come per ogni finanziamento, anche con la cessione del quinto servono approfondimenti e informazioni minuziose per rintracciare l’offerta più conveniente. Il Web permette l’acquisizione di dati e particolari sul rimborso, purché venga fatto ricorso a piattaforme specializzate.

Tra queste Prestitiecessionedelquinto.com ha guadagnato il favore dei consumatori impegnati nella ricerca di finanziamenti. Sul sito vengono riportate, con aggiornamenti quotidiani, indicazioni salienti relative alla cessione del quinto.

Il portale si presenta infatti come una guida strutturata concernente il settore dei finanziamenti, con specifica attenzione alla cessione del quinto. Si tratta di una fonte di informazioni indipendente, poiché non associata ad alcun istituto di credito. È immediatamente fruibile, i contenuti sono proposti in una veste accessibile a chiunque. Risultano inoltre disponibili indicazioni per ricevere preventivi gratuiti.

Il suo utilizzo non sostituisce l’apporto di consulenti finanziari, ma l’obiettività e la compiutezza delle informazioni ne fanno un efficace strumento per esaminare e conoscere il mondo dei prestiti.

Approfondimenti

Sito ufficiale: https://prestitiecessionedelquinto.com/

Ufficio Stampa Fattoretto srl Digital Finance

www.massimofattoretto.com