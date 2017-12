Innovazione e Leadership per Le Fonti Awards

12 dicembre 2017- 13:01

(Milano, 12 dicembre 2017) - Oltre 100 società, studi professionali, convegni e il dibattito con Debora Rosciani

Milano, 12 dicembre 2017 - Come muoversi attraverso l'evoluzione delle aziende. Questo il filo rosso dei due appuntamenti autunnali dei Le Fonti Awards svoltisi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, il 13 e il 24 novembre, col patrocinio della Commissione Europea.

Le eccellenze professionali in grado di conservare i propri valori rinnovandosi, sono state premiate durante la cena di gala, preceduta dal CEO Summit dal titolo Innovazione & Leadership: valori in evoluzione in un’economia che cambia. A prendervi parte: Manlio Florenzano, Amministratore Delegato Sandoz Italia, Luca Burrafato, Country Manager di Euler Hermes, Andrea Keller, Amministratore Delegato Edenred Italia, Alberico Potenza, Direttore Generale Groupama Asset Management e Josef Nierling, Amministratore Delegato Porsche Consulting Italia. A moderare il confronto è stata Debora Rosciani, giornalista di Radio24.

Due i convegni organizzati da Le Fonti che hanno preceduto le serate di premiazione, rispettivamente la mattina del 13 e del 24. Il primo, Trading Floor, alla sua seconda edizione, ha visto partecipare oltre 100 trader, riuniti in quella che per un giorno ha rappresentato la più grande sala operativa di operatori dei Mercati Finanziari in Italia. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con WeBank (Gruppo Banco Bpm) e Unicredit Corporate & Investment Banking, è iniziata con il tradizionale suono della campanella a cura di Tito Rainis coinvolgendo trader professionisti, formatori e rappresentanti di alcune comunità virtuali di operatori. Il secondo convegno, D-Day, che alla sua prima edizione ha riscosso grandissimo successo, si è dedicato alle strategie di distribuzione finanziaria e assicurativa con focus su ETF e PIR, con la nuova tecnologia e le direttive europee MIFID II e IDD. Molti sono stati i temi trattati, tra cui gli scenari, le strategie e i modelli di business del settore finanziario ed economico, alla luce dell’impatto sull’offerta, sui prodotti e l’organizzazione delle reti dei consulenti finanziari. Partner dell’evento sono stati BNP Paribas AM, Invesco e Coface. Ernesto De Martinis, Alberto Banfi, Mario Noera, Sabrina Principi, Silvia Bosoni sono alcuni dei nomi dei relatori presenti.

Hanno fatto seguito le cerimonie di premiazione delle eccellenze legali e professionali dello scenario italiano ed internazionale. Alcune delle categorie selezionate: Assicurazioni, Banche e Finanza, Consulenza, Welfare, Chief Executive Officer & Top Management, Automotive, Sanità e Farmaceutica, Energy e Diritto Assicurativo.

Tra i premiati si sono distinti: Gruppo BNP Paribas, BMW BANK, Porsche Consulting Italia, Sandoz Italia, Eugenio Tranchino Studio Legale Watson Farley & Williams, Groupama AM e Vodafone Italia.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 14 dicembre a Dubai.

L'albo d'oro dei vincitori 2017 è visibile al link: https://www.lefontiawards.it/vincitori.php

Per informazioni:

Ufficio Stampa

editor@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/