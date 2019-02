6 febbraio 2019- 10:59 Instapro si accredita in Italia come leader dei marketplace di servizi per la casa

(Milano, 6 febbraio 2019) - Milano, 6 febbraio 2019 - Instapro, piattaforma digitale che permette di comparare preventivi e imprese per i lavori in casa, ha chiuso il 2018 con risultati superiori alle aspettative, dando un segnale chiaro sulle potenzialità del mercato in Italia.

Con il risultato del 2018, Instapro incrementa di oltre il 130% il totale delle richieste di preventivi, arrivate oggi a 204.141, rispetto alle 85.600 di fine 2017. Crescono anche le recensioni (+70%) che passano dalle 11.000 di fine 2017 alle 18.553 di questi giorni. Un indicatore concreto dei lavori conclusi tramite il portale.

Presente in Italia dal 2014, Instapro - gemellata con la olandese Werkspot, leader di mercato nei Paesi Bassi dal 2005, - conta su un team internazionale di oltre 120 professionisti di comprovata esperienza. Il gruppo fa parte di uno dei brand di ANGI Homeservices, il più importante marketplace digitale di servizi per la casa a livello mondiale, nato dalla fusione di HomeAdvisor (1998) e Angie’s List (1995).

Instapro punta in alto, grazie anche alla forza del gruppo che comprende i leader del mercato tedesco e francese. Un collettivo di piattaforme dedicate ai lavori per la casa che mirano a rendere tangibile il desiderio diffuso di trovare in maniera semplice, professionisti di qualità per i lavori della propria abitazione.

La piattaforma Instapro.it permette di ricevere riscontri dai professionisti della zona per la realizzazione degli interventi richiesti in tempi rapidi (solitamente entro le 24 ore) e senza costi aggiuntivi. Il servizio quindi è un ottimo sistema di comparazione di preventivi, oltre che una efficace soluzione per l’esecuzione dei lavori stessi.

Il sistema dei feedback lasciati dagli utenti che hanno già usufruito del servizio assicura trasparenza e affidabilità, favorendo una scelta consapevole e garantendo maggior sicurezza sulla professionalità.

