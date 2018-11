30 novembre 2018- 11:28 Investigazioni private, un settore in crescita

(Milano, 30 Novembre 2018) - Milano, 30 Novembre 2018. Con i tempi che corrono e con gli strumenti tecnologici che oggi sono alla portata di chiunque, tutti credono di potersi improvvisare detective per poter approfondire i propri sospetti o anche solo per curiosità; in realtà quello delle investigazioni è un mondo complesso e delicato e per svolgere professionalmente questo lavoro è necessario aver ottenuto l'autorizzazione del Prefetto (e possedere altri requisiti). Ma chi è l'investigatore privato e, soprattutto, quali sono i compiti che può svolgere?

In questo studio realizzato da www.ilmioinvestigatore.it vengono svelati tutti i principali retroscena di questo importante lavoro. Quello che molti non sanno, infatti, è che quello delle investigazioni è un settore in fortissima crescita sia per quello che riguarda le richieste da privati (in particolare per le infedeltà coniugali e per il controllo dei minori) sia per quanto riguarda le aziende (spionaggio industriale, analisi dei concorrenti/clienti, ecc.).

Insomma intorno al mondo delle investigazioni c’è un forte interesse dovuto anche all’evoluzione della società. Proprio per questo è fondamentale fare un po di chiarezza per cercare di capire meglio come funzioni il tutto e quali siano le normative che regolano il settore.

Cosa fa l'investigatore privato e perché viene assunto

Può sembrare semplice dare una risposta a questa domanda, ma in realtà questa professione è ricca di sfaccettature; in sintesi si può dire che i detective vengono assunti da un cliente per svolgere una determinata attività (vedremo in seguito alcuni esempi) e gli fornisce tutte le informazioni che possono essere utili per raggiungere il risultato che si vuole ottenere; in seguito l'investigatore privato inizia la sua investigazione, partendo dalla raccolta dei dati per arrivare agli appostamenti, ai pedinamenti e alla raccolta di video e foto.

Come detto, l'investigatore privato autorizzato può essere ingaggiato per diverse attività e quello che riesce a scoprire può essere utilizzato in Tribunale; i casi che possono essere affidati al detective privato sono davvero tanti: infedeltà coniugale, indagini pre-matrimonialli, per divorzi o separazioni, per affido di minori, per la quantificazione dell'assegno di mantenimento, per mobbing, intimidazioni, molestie, per la ricerca di testimoni o persone scomparse e così via. Ma non solo le persone fisiche possono rivolgersi all'investigatore privato, infatti anche le aziende possono contattarlo per svolgere bonifiche ambientali e telefoniche e investigazioni aziendali su concorrenza sleale, violazione di obblighi di lavoro o del patto di non concorrenza, infedeltà dei dipendenti e dei soci, contraffazione di marchi e brevetti, protesti e fallimenti, verifiche pre-assunzione, controspionaggio industriale, indagini commerciali e così via. Inoltre il detective autorizzato può svolgere indagini su incarico di enti pubblici e di avvocati per la ricerca di prove da utilizzare in sede di processo penale.

La normativa e i soggetti non autorizzati

Ovviamente una professione così delicata ha bisogno di una disciplina rigorosa: le regola stabilite sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza sono state poi riformate dal Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010, con il quale sono state introdotte delle novità per delineare meglio i confini di operatività degli investigatori privati, facendo finalmente un po' di chiarezza sugli aspetti controversi della disciplina della materia e fissando i nuovi requisiti professionali. Quando si decide di assumere un investigatore privato è assolutamente doveroso accertarsi che sia un soggetto autorizzato: innanzi tutto chi svolge questo lavoro senza la regolare licenza (oltre ad essere un evasore fiscale che svolge un lavoro senza probabilmente averne le necessarie competenze) commette un reato penale e soprattutto le prove eventualmente raccolte non potranno essere utilizzate in sede di giudizio.

