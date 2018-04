23 aprile 2018- 16:16 Investimenti 4.0: Housers ha scelto Spaces per la sua base italiana

(Milano, 23 aprile 2018 ) - Housers è una piattaforma tecnologica che offre la possibilità a chiunque, grazie a la soglia minima di investimento pari a 50 euro, di creare un portfolio investimenti nel mattone totalmente personalizzato. Il punto di forza è dare all'utente la possibilità di selezionare i singoli immobili in cui investire, scegliendo la città, il tasso di interesse atteso, la tipologia di attivo e la quantità di denaro da investire in ognuno di essi. La diversificazione e la liquidità data dal market place interno sono il valore aggiunto di Housers.

Attualmente Housers è attiva offrendo opportunità immobiliari in Spagna, Italia e Portogallo, mentre all’interno della nostra community abbiamo utenti provenienti da oltre 120 paesi.

Housers ha scelto Spaces per i propri uffici milanesi, che si trovano in Bastioni di Porta Nuova, nella sede di Spaces Milano. Ci troviamo nel quartiere finanziario meneghino, dove è sempre più evidente che la finanza non ha più sede nel cuore della città come la Borsa e gli edifici degli storici istituiti bancari nazionali. Porta Nuova è il distretto della nuova finanza, è centrico e ben collegato, al suo interno si alternano attori consolidati come Unicredit con la sua sede in Gae Aulenti ed i new comers come Amazon, arrivato pochi mesi fa per rappresentare la perfetta commistione tra finanza e tecnologia. Di Spaces oltre alla posizione privilegiata nel quartiere piú emergente di Milano, Housers ha valutato anche la struttura moderna ed accogliente degli spazi comuni e degli uffici privati.

Housers si sta espandendo internazionalmente per cui tutti i partner strategici vengono scelti oltre che per la loro propensione all’innovazione anche indubbiamente in funzione della loro visione internazionale.

Afferma Giovanni Buono, CEO Housers Italia: "Abbiamo scommesso su Spaces anche per il nostro evento lancio in Italia tenutosi sulla terrazza di Porta Nuova, proprio per trasmettere ai nostri ospiti quanto sia cambiato lo skyline di Milano nel tempo e quanto il fintech abbia trasformato la percezione della città in una delle principali capitali dell’innovazione".

Per quanto riguarda il mondo del lavoro i talenti di Housers hanno esperienze internazionali e competenze locali, viaggiano tra le diverse sedi dell’impresa favorendo la contaminazione delle diverse culture, per cui essere accolti in un ambiente dinamico e perfettamente connesso come Spaces facilita il passaggio da una realtà all’altra.

Per informazioni: https://www.housers.com/it