Italtel e Rold Insieme per sviluppare soluzioni per l'industria 4.0

29 gennaio 2018- 14:06

- I primi risultati della collaborazione saranno presentati al Mobile World Congress 2018di Barcellona.

Italtel, azienda multinazionale specializzata nella IT system integration, servizi gestiti, virtualizzazione di funzioni di rete (NFV) e nelle soluzioni per l'Internet delle cose, e Rold Elettrotecnica, azienda leader nel settore della componentistica per elettrodomestici, hanno siglato un accordo bilaterale per una cooperazione tecnologica e commerciale nell'ambito dell'Industria 4.0.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633509/Italtel_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633494/Industry_4_0.jpg )

Le aziende collaboreranno per realizzare soluzioni tecnologiche ripetibili e innovative e sviluppare progetti congiunti di innovazione, da commercializzare sul mercato Industria 4.0 a clienti italiani e internazionali, anche facendo leva sulla creazione di un ecosistema di partner.

Durante la fiera internazionale Mobile World Congress 2018 - che si tiene a Barcellona dal 26 febbraio al 1 marzo - il primo risultato di questa collaborazione, una soluzione di connected machine in ambito Industry 4.0, sarà in mostra nello stand di Exprivia-Italtel (2G10).

"Questa nuova collaborazione si avvia in coerenza con il percorso di trasformazione del mondo manifatturiero sostenuto dal piano Industria 4.0 lanciato dal Governo Italiano", ha commentato Stefano Pileri, AD Italtel. "Insieme a Rold saremo al fianco delle imprese che devono affrontare una profonda trasformazione, ripensando e riorganizzando la catena del valore per arrivare a un modello industriale ultra-connesso che è fattore chiave di competitività e crescita. Intendiamo mettere a punto un catalogo congiunto di soluzioni tecnologiche composte da prodotti e servizi, definire un modello di business e attuare una cooperazione commerciale in Italia e all'estero".

Il valore aggiunto della cooperazione ha fondamento nella piattaforma SmartFab che Rold ha creato in collaborazione con Samsung, progettata per il monitoraggio intelligente delle linee di produzione, nella logica della digitalizzazione dei processi industriali, nonché nella comprovata esperienza di Italtel nelle attività di system integration, nelle soluzioni di Big Data & Analytics e nel supporto all'ingegnerizzazione ed erogazione di servizi di assistenza tecnica.

"La trasformazione digitale della fabbrica è un fatto non eludibile e oggi esistono soluzioni a costi accessibili per sfruttare i vantaggi dell'Industria 4.0, guadagnando competitività ed efficienza," queste le parole di Laura Rocchitelli, Presidente Rold. "Rold Smartfab consente di digitalizzare la produzione rapidamente, connettendo le macchine e ricavando dati in real-time, utili per un monitoraggio veloce, ma preciso. Oltre a ciò promuove lo sviluppo delle competenze di manufacturing avanzato, facendo crescere la cultura digitale dei manager che operano nelle aziende manifatturiere perché siano esempio e guida per i loro collaboratori. Inizialmente abbiamo creato la piattaforma per poterla usare internamente. La successiva realizzazione della business unit Rold Smartfab è un risultato che ovviamente ci fa molto piacere, diretta conseguenza di un'escalation di contatti e di attenzione nei confronti della nostra soluzione, sia da parte dei nostri clienti che di partner tecnologici qualificati come Italtel."

Italtelè una società multinazionale che opera nel settore dell'ICT con una forte propensione all'innovazione. L'offerta Italtel è basata su soluzioni per le reti, i data center, la collaborazione aziendale, la sicurezza digitale, l'internet delle cose. Insieme a Exprivia, che ha recentemente acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, costituisce un nuovo grande gruppo italiano ICT che intende essere protagonista nella trasformazione digitale attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in Italia e all'estero. http://www.italtel.com