12 marzo 2019- 10:07 Ivan Guinetti e Giovanni Ottoboni entrano in Compagnia Immobiliare Italiana

(Milano, 11 marzo 2019 ) - Milano, 11 marzo 2019 – In un settore altamente competitivo come quello immobiliare la richiesta pressante del mercato è quella di figure con una fortissima specializzazione. Per questo Compagnia Immobiliare Italiana ha sviluppato un nuovo processo che le ha permesso di proporsi non come un semplice Broker di intermediazione ma come un vero e proprio Real Estate Sales Specialist, capace di prevedere le specifiche esigenze dei clienti e guidare fondi ed imprenditori nella realizzazione di prodotti immobiliari ad hoc e nella vendita di progetti di successo.

Si tratta di un nuovo paradigma nel mercato immobiliare e per svilupparlo sono stati chiamati ad operare in azienda Giovanni Ottoboni e di Ivan Guinetti, in qualità rispettivamente di Business Development Director e Technical Area Director.

“Abbiamo voluto ampliare la struttura di Compagnia Immobiliare Italiana inserendo la figura di Giovanni Ottoboni che in qualità di Business Development Director porterà in azienda oltre 30 di esperienza maturata in realtà come Gabetti, Gruppo Norman, Sigest e FBS RE, e di Ivan Guinetti che ha operato per oltre 25 anni in Sigest e analizzerà le nostre operazioni di sviluppo affiancando i clienti: l'area tecnica e development rappresentano parti fondamentali del processo di accompagnamento e di consulenza rivolta sia al committente che al cliente ed abbiamo ritenuto fondamentale affidarle a due professionisti tra i più riconosciuti e apprezzati nel settore”, ha affermato Giorgio Cattaneo, Presidente di Compagnia Immobiliare Italiana.

Fondata nel 2005, Compagnia Immobiliare Italiana è una società specializzata nella due diligence e analisi di operazioni immobiliari, nonché nella consulenza tecnico/commerciale e di marketing per operazioni di sviluppo immobiliare di grande respiro: ha operato per Generali SGR, Galotti, Aedes , Pirelli RE/Prelios, Cassa Depositi e Prestiti, Unipol, Gruppo Bluestone, Abitare in e nel 2018 ha gestito incarichi per oltre 400 milioni di euro.

Per maggiori informazioni: www.compagniaimmobiliareitaliana.it