JÓLI360 - Il primo sistema per il trattamento della pelle via internet e realmente connesso permette di ricevere a casa propria trattamenti estetici con la supervisione di un professionista

1 febbraio 2018- 18:34

- JÓLI360 sfrutta la tecnologia dell'Internet delle cose (IoT) per consentire agli utenti di creare un programma di trattamento collaborativo costante, con un collegamento per le consulenze dei medici.

Il sistema unisce due dispositivi palmari agili e altamente sofisticati a un'app intelligente per smartphone.

Questi strumenti rilevano lo stato della pelle, consentendo all'utente o a un consulente di adattare e personalizzare il programma di trattamento. Il trattamento combinato usa la Radiofrequenza (RF), l'Elettroporazione (ELP) con siero di acido ialuronico/peptidi di formulazione svizzera e la Terapia laser a basso livello (LLLT).

Questi tre trattamenti, abbinati alle cartucce di siero di formulazione svizzera, vengono combinati in modo esclusivo in un singolo dispositivo compatto a uso domestico.

"La connettività "App-Esperto" e l'assistenza dermatologica di un medico costituiscono una rivoluzione completa per i dispositivi estetici e rappresentano la nuova generazione di trattamenti estetici per la pelle", afferma il Dott. Michael Gold, Dermatologo e chirurgo estetico certificato presso il Gold Skin Care Centre.

"In poche parole, avvicinano il paziente al professionista".

Agile, sofisticato e facile da usare Il sistema JÓLI360 unisce due dispositivi palmari; l'analizzatore misura il livello di idratazione, sebo ed elasticità. Questi dati consentono ai pazienti e ai medici di suggerire e seguire un programma di trattamento del viso personalizzato attraverso queste tre tecnologie. Ai pazienti viene consigliato di usare la JÒLI360 Analyzer Wand almeno una volta al mese per la raccolta dei dati. Lo strumento per il trattamento dispone di un applicatore multifunzione unico, che unisce RF (Radiofrequenza), ELP (Elettroporazione) con sieri di formulazione svizzera e LLLT (Terapia laser a basso livello) per offrire una combinazione ottimale dei trattamenti, consentendo di ottenere risultati estetici a casa propria. L'app mobile consente la programmazione del dispositivo per il trattamento in tre modi diversi, per garantire flessibilità all'utente; il dispositivo ha un'impostazione predefinita, ma l'utente è in grado di ideare un piano personalizzato o di richiedere una consulenza ai medici, qualora sia iscritto al piano di consulenza opzionale.

Nessun altro dispositivo è in grado di fornire tre misurazioni e tre tecnologie per la cura della pelle completamente indipendenti all'interno di un singolo sistema. Queste tecnologie precedentemente approvate sono sicure, indolori e non chirurgiche e sono volte a ottenere risultati immediati e a lungo termine, senza richiedere alcun tempo di degenza.

- Connettività di JÓLI360 Compatibile con smartphone I.O.S e Android, wireless e Bluetooth con aggiornamento automatico del software. L'Analizzatore JÓLI360 inserisce i dati sulle misurazioni della pelle nell'app JÓLI360 per consentire a utenti e medici di fornire indicazioni e creare regimi di trattamento personalizzati su cui si può richiedere assistenza online e in tempo reale da parte di un dermatologo professionista.

-Trattamento con Radiofrequenza (RF) bipolare JÓLI360 Agisce in armonia con il gel conduttivo di formulazione svizzera JÓLI360 da applicare con una cartuccia monouso per un trattamento pulito e preciso.

- Trattamento di Elettroporazione (ELP) JÓLI360 Agisce in armonia con il siero di formulazione svizzera JÓLI360 da applicare con una cartuccia monouso per un trattamento pulito e preciso.

- Trattamento con Terapia laser a basso livello (LLLT) JÓLI360 Questo metodo di trattamento è basato sul laser con lunghezza d'onda di 658 e 850 nm e non richiede l'impiego di altri cosmetici.

Informazioni su E.S.I NOVEL LTD E.S.I NOVEL LTD, facente parte di Essence Group, progetta e sviluppa prodotti medici per la cura estetica della pelle.

Mettiamo a disposizione delle persone un'esperienza professionale in qualsiasi momento, ovunque e con qualsiasi stile di vita. Le nostre tecnologie portano a casa tua e nella tua attività una cosmesi di nuova generazione. Forniamo supporto a medici, proprietari di spa, estetisti e cliniche, e forniamo canali di clientela diretti oltre a spunti intelligenti.

Partendo dalla competenza di Essence Group in IoT e Big Data, E.S.I NOVEL LTD presenta JÓLI360, la prima soluzione per la cura della pelle a uso domestico realmente connessa.

