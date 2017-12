Jacuzzi di nuovo in pista con la Coppa del Mondo di Sci

12 dicembre 2017- 16:57

(Milano, 12 dicembre 2017) - Rinnovata la partnership di successo all'insegna di idromassaggio e benessere nello sport

Milano, 12 dicembre 2017 - Jacuzzi®, leader mondiale per la produzione di Spa e vasche idromassaggio e marchio di riferimento per il mondo del benessere, riconferma per il terzo anno consecutivo la partnership con la FIS Ski World Cup 2017/18 in qualità di Event Sponsor, consolidando così il connubio tra l'idromassaggio Jacuzzi® e lo sport.

Con un business sempre più in espansione nel settore delle spa idromassaggio in tutta Europa, Jacuzzi® ha scelto di rinnovare il legame con lo sci e la Coppa del Mondo perché con questo sport condivide le caratteristiche di performance, benessere e innovazione tecnologica, “Valori insiti nel DNA della nostra azienda ed elementi fondamentali del mondo dello sci professionistico”, ha sottolineato Fabio Felisi Presidente e General Manager di Jacuzzi per EMEA e Asia. “Lo sport è anche innovazione tecnologica dei materiali e questo tipo di ricerca è fondamentale anche per i nostri prodotti”.

"The best moment of the day", diventa così il nuovo manifesto del brand, in relazione all’idromassaggio, "Perché dopo una faticosa sessione di lavoro, -continua Felisi- immergersi in una spa Jacuzzi®, da solo o con la famiglia o gli amici, diventa il miglior momento della giornata". Il connubio tra Jacuzzi® e sport è confermato dalla collaborazione con diversi “Brand Ambassador” - atleti di livello internazionale attivi in diverse discipline- in grado di confermare come una seduta di idroterapia dopo un allenamento o una gara apporti notevoli benefici al corpo e alla mente accelerando il recupero di una piena attività muscolare.

L'acqua possiede infatti proprietà fisiche che ne fanno uno strumento valido per trasferire stimoli termici al corpo. Inoltre con opportuni getti in una vasca che segue la morfologia dell'essere umano è possibile esercitare una serie di pulsazioni che favoriscono lo spostamento dei liquidi cutanei e sottocutanei dalla periferia al centro del corpo. In tal modo è più facile e veloce smaltire l'accumulo di liquidi che si formano sottocute e nei muscoli al termine di un esercizio intensivo, con beneficio per il recupero dell'atleta.

L'idromassaggio, quindi, non è solo sinonimo di relax. In questi ultimi anni, anzi, molte società sportive di alto livello hanno suggerito ai loro atleti di ridurre la fatica con una seduta di idroterapia o di sauna, grazie alle caratteristiche dell’acqua e del vapore.

In relazione all’attività di sponsorizzazione sono 5 le tappe della FIS World Cup che vedranno Jacuzzi® protagonista sulle discese innevate con la presenza di banner e gonfiabili nell'area di arrivo, "aree benessere" con spa idromassaggio nei punti strategici della competizione, presenza di prodotti Jacuzzi® nelle zone dedicate all'hospitality e agli eventi e in altre location selezionate. La nuova Spa Premium J-445, perfetta sintesi di design, tecnologia e performance, rappresenterà Jacuzzi in tutti gli eventi della Ski World Cup.

La prima tappa sponsorizzata da Jacuzzi è stata quella del 9/10 dicembre 2017 in Val d’Isere – Francia. Il 20 e 21 gennaio 2018 Jacuzzi sarà poi protagonista a Cortina d’Ampezzo per la suggestiva gara femminile. Gli interventi successivi riguarderanno le tappe di Stoccolma (30 Gen.), Garmisch (Germania, 3/4 febbraio) e Kranjska Gora (Slovenia, 3/4 marzo).

Tra le iniziative sono previste anche attività diretta sui membri delle varie federazioni coinvolte dai dealers locali che offriranno condizioni esclusive di acquisto per i prodotti Jacuzzi®.